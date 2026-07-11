Das ist der Spielplan der Borussia-Frauen in der 2. Bundesliga

So starten die Borussia-Frauen in die Saison. – Foto: Roland Schäfer

Zum Saisonstart in der 2. Bundesliga treffen die Frauen von Borussia Mönchengladbach am Samstag, 1. August, oder am Sonntag, 2. August, zu Hause auf den FC Carl Zeiss Jena. Das erste Auswärtsspiel der neuen Spielzeit bestreiten die Fohlen am Sonntag, 9. August, bei Turbine Potsdam. Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage erfolgen aber erst am kommenden Dienstag. Die Termine der weiteren Spieltage werden am Montag, 20. Juli, bekannt gegeben.

Am Wochenende des 15. bis 17. August pausiert der Ligabetrieb für die Play-offs im DFB-Pokal. Borussia gastiert hier bei den Frauen des MSV Duisburg, die in der Niederrheinliga antreten.

4. Spieltag: SGS Essen – Borussia (30. August)

5. Spieltag: Borussia – Hertha BSC (6. September)

6. Spieltag: Borussia – VfL Bochum (13. September)

7. Spieltag: FC Ingolstadt – Borussia (20. September)

8. Spieltag: Borussia – FC Viktoria Berlin (4. Oktober)

9. Spieltag: Eintracht Frankfurt II – Borussia (18. Oktober)

10. Spieltag: Borussia – TSG Hoffenheim II (25. Oktober)

11. Spieltag: 1. FC Köln II – Borussia (8. November)

12. Spieltag: Borussia – SV Meppen (14./15. November)

13. Spieltag: SG 99 Andernach – Borussia (21./22. November)

Die Rückrunde beginnt am Sonntag, 13. Dezember, mit einem Auswärtsspiel in Jena, anschließend beschließen Borussias Frauen das Kalenderjahr am Sonntag, 20. Dezember, mit einem Heimspiel gegen Turbine Potsdam. Das erste Spiel nach der sechswöchigen Winterpause findet am Sonntag, 31. Januar, beim SC Sand statt. Die aktuelle Spielzeit beenden Borussias Frauen schließlich am 9. Mai (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SG Andernach.

Die abgelaufene Saison 2025/26 beendete die Borussia auf dem zehnten Tabellenplatz mit 31 Punkten. Erst spät gelang der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Künftig will die Mannschaft, die meist nur im Mittelfeld der Tabelle mitspielt, sich verbessern. Einfach wird das nicht, da zurzeit viele ambitionierte Frauen-Mannschaften aus den Profi-Klubs der Männer, wie Borussia Dortmund oder Hertha BSC in die Bundesliga streben.

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