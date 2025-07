Das ist der Spielplan der Bezirksliga 4 2025/26

1. Spieltag

Fr., 15.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Rindern

Fr., 15.08.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - SGE Bedburg-Hau

So., 17.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Stenern

So., 17.08.25 15:00 Uhr Borussia Veen - TSV Weeze

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Kevelaerer SV

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - VfL Rhede

So., 17.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 17.08.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Xanten

So., 17.08.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Hamminkelner SV



2. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Haldern

So., 24.08.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf

So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen

So., 24.08.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 24.08.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Westfalia Anholt

So., 24.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Viktoria Goch II

So., 24.08.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen



3. Spieltag

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde 97/30 Lowick

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr Borussia Veen - VfL Rhede

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern

So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Hamminkelner SV

So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten

So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern



4. Spieltag

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern

So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden

So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen

So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II

So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf



5. Spieltag

Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II

Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV

So., 14.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV

So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze

So., 14.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede

So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten

So., 14.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - DJK Twisteden

So., 21.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Borussia Veen

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde Broekhuysen

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 21.09.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Stenern

So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Viktoria Goch II

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Haldern

So., 21.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Alemannia Pfalzdorf

So., 21.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Westfalia Anholt



7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Haldern

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 28.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Hamminkelner SV

So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SGE Bedburg-Hau

So., 28.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - VfL Rhede

So., 28.09.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern

So., 28.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TSV Weeze

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Kevelaerer SV



8. Spieltag

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde Broekhuysen

So., 05.10.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Alemannia Pfalzdorf

So., 05.10.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Xanten

So., 05.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Viktoria Goch II

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Haldern - Borussia Veen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - DJK Twisteden

So., 05.10.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Westfalia Anholt

So., 05.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Stenern



9. Spieltag

Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen

So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze

So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV

So., 12.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern

So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern

So., 12.10.25 15:30 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede

So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV



10. Spieltag

Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern

Do., 16.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt

Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld

Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten

Sa., 18.10.25 16:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II

So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen

So., 19.10.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau



11. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden

So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV

So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede

So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV

So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen

So., 26.10.25 15:30 Uhr TuS Stenern - SV Rindern

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick



12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten

So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze

So., 02.11.25 15:00 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt

So., 02.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau

So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern

So., 02.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II



13. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:30 Uhr TuS Stenern - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 09.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Alemannia Pfalzdorf

So., 09.11.25 14:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - DJK Twisteden

So., 09.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Hamminkelner SV

So., 09.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Rindern

So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 09.11.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Borussia Veen

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Haldern

So., 09.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - VfL Rhede



14. Spieltag

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze

So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau

So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten

So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II

So., 16.11.25 15:00 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Haldern - TuS Stenern

So., 16.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV

So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen



15. Spieltag

So., 30.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 30.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 30.11.25 14:30 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Hamminkelner SV

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Haldern

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen

So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden

So., 30.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern



16. Spieltag

Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede

So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt

So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten

So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze

So., 07.12.25 14:45 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern

So., 07.12.25 15:00 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau

So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld



17. Spieltag

Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV Rindern

So., 14.12.25 14:15 Uhr TSV Weeze - SV Haldern

So., 14.12.25 14:15 Uhr SGE Bedburg-Hau - Borussia Veen

So., 14.12.25 14:15 Uhr Westfalia Anholt - Viktoria Goch II

So., 14.12.25 14:45 Uhr TuS Stenern - Alemannia Pfalzdorf

So., 14.12.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 14.12.25 15:00 Uhr TuS Xanten - DJK Twisteden

So., 14.12.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde Broekhuysen

So., 14.12.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Blau-Weiß Dingden II



18. Spieltag

Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch II

So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf

So., 01.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 01.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde Broekhuysen

So., 01.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.02.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt

So., 01.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Haldern



19. Spieltag

So., 08.02.26 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede

So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV

So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern

So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze

So., 08.02.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau



20. Spieltag

Fr., 20.02.26 20:00 Uhr SV Rindern - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 22.02.26 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Viktoria Goch II

So., 22.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde Broekhuysen

So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Alemannia Pfalzdorf

So., 22.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Borussia Veen

So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Westfalia Anholt

So., 22.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Haldern

So., 22.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 22.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden



21. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Hamminkelner SV

So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TSV Weeze

So., 01.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SGE Bedburg-Hau

So., 01.03.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - TuS Stenern

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV Rindern

So., 01.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - VfL Rhede

So., 01.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Kevelaerer SV

So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Xanten



22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen

So., 08.03.26 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf

So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern

So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt

So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden

So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen



23. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede

So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV

So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV

So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze

So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau

So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern



24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Alemannia Pfalzdorf

So., 22.03.26 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - DJK Twisteden

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Haldern - Viktoria Goch II

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen

So., 22.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TuS Xanten

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - TuS Stenern

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Westfalia Anholt

So., 22.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde Broekhuysen

So., 22.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV 08/29 Friedrichsfeld



25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau

So., 29.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze

So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern

So., 29.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede

So., 29.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick



26. Spieltag

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt



27. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TSV Weeze

So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Rhede

So., 12.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Kevelaerer SV

So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 12.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Hamminkelner SV

So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen

So., 12.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Haldern

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern



28. Spieltag

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern

So., 19.04.26 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde Broekhuysen

So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SGE Bedburg-Hau

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch II

So., 19.04.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten

So., 19.04.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Kevelaerer SV

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV Weeze - VfL Rhede

So., 26.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Hamminkelner SV

So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen

So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Haldern

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern

So., 26.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick



30. Spieltag

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - SGE Bedburg-Hau

So., 03.05.26 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Xanten

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Kevelaerer SV

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Stenern

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Westfalia Anholt

So., 03.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Viktoria Goch II

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Sportfreunde Broekhuysen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TSV Weeze



31. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - VfL Rhede

So., 10.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - DJK Twisteden

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Rindern

So., 10.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Borussia Veen

So., 10.05.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SV Haldern

So., 10.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Hamminkelner SV



32. Spieltag

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV

So., 17.05.26 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze

So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SGE Bedburg-Hau

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Haldern - TuS Xanten

So., 17.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern

So., 17.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfL Rhede

So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 17.05.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt



33. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern

So., 31.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden

So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick



34. Spieltag

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt

Fr., 05.06.26 20:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Haldern - TSV Weeze

So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten

So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern