Das ist der Sommerfahrplan von Rot-Weiss Essen

Das erste öffentliche Training von RWE findet am 27. Juni statt. – Foto: Roland Schäfer

Rund einen Monat nach der bitteren Niederlage in der Relegation richtet sich bei Rot-Weiss Essen der Blick endgültig auf die kommende Saison. Bereits am 27. Juni bittet Cheftrainer Uwe Koschinat zum ersten Aufgalopp.

Nachdem sich über die folgenden Tage auch mögliche Zugänge wie Janne Sietan an der Hafenstraße und im Training von Uwe Koschinat akklimatisieren können, steht bereits am 4. Juli der erste Vergleich mit einem Kontrahent aus der Region an

Im Anschluss reist RWE Richtung Süddeutschland ins Trainingslager nach Bad Griesbach. Dort wartet zum Abschluss mit dem österreichischen Erstligisten SV Ried ein erster echter Härtetest. Dieser wird bei der Saisoneröffnung in der darauffolgenden Woche sogar noch einmal überboten. Bundesligist Borussia Mönchengladbach stellt damit auch die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart dar.

Am Wochenende vom 7. bis 9. August beginnt schließlich die Drittliga-Saison 2026/27. Zwischen dem 21. und 24. August steht zudem das Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli auf dem Programm.