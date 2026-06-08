 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Das ist der Sommerfahrplan von Rot-Weiss Essen

Noch etwas mehr als zwei Wochen haben die Akteure von Rot-Weiss Essen Zeit, bis es wieder ernst wird. Neben einem Trainingslager in Bad Griesbach stehen auch die ersten Testspielgegner für die Sommervorbereitung bereits fest.

von Markus Becker · Heute, 18:19 Uhr · 0 Leser
Das erste öffentliche Training von RWE findet am 27. Juni statt.
Das erste öffentliche Training von RWE findet am 27. Juni statt. – Foto: Roland Schäfer

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Rund einen Monat nach der bitteren Niederlage in der Relegation richtet sich bei Rot-Weiss Essen der Blick endgültig auf die kommende Saison. Bereits am 27. Juni bittet Cheftrainer Uwe Koschinat zum ersten Aufgalopp.

Zwei Amateurklubs, und jeweils ein Bundesligist aus Österreich und Deutschland

Nachdem sich über die folgenden Tage auch mögliche Zugänge wie Janne Sietan an der Hafenstraße und im Training von Uwe Koschinat akklimatisieren können, steht bereits am 4. Juli der erste Vergleich mit einem Kontrahent aus der Region an

Am 4. Juli bestreitet RWE dann das erste Testspiel der Vorbereitung. Wie schon vor der vergangenen Saison geht es dabei gegen den Landesligisten VfB Bottrop. Auch der Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen gehört erneut zu den Gegnern der Rot-Weissen.

Im Anschluss reist RWE Richtung Süddeutschland ins Trainingslager nach Bad Griesbach. Dort wartet zum Abschluss mit dem österreichischen Erstligisten SV Ried ein erster echter Härtetest. Dieser wird bei der Saisoneröffnung in der darauffolgenden Woche sogar noch einmal überboten. Bundesligist Borussia Mönchengladbach stellt damit auch die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart dar.

Am Wochenende vom 7. bis 9. August beginnt schließlich die Drittliga-Saison 2026/27. Zwischen dem 21. und 24. August steht zudem das Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli auf dem Programm.

Der Vorbereitungsplan

Donnerstag, 25. Juni – Freitag, 26. Juni: Nichtöffentliche Leistungsdiagnostik
Samstag, 27. Juni, 11:30 Uhr: 1. öffentliches Training mit FFA-Saisoneröffnung
Samstag, 4. Juli, 15 Uhr: Spiel beim VfB Bottrop (Landesliga)
Samstag, 11. Juli, 16 Uhr: Spiel beim ETB SW Essen (Oberliga)
Montag, 13. Juli – Freitag 17. Juli: Trainingslager in Bad Griesbach/Bayern
Freitag, 17 Juli, 17 Uhr: Testspiel gegen SV Ried (österreichische erste Liga)
Samstag, 25. Juli: Saisoneröffnung mit Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach