Das ist der Sommer-Fahrplan der Drittligisten

Nach der Saison ist vor der Saison. Noch ist es ruhig auf den Trainingsplätzen der Drittligisten, der Rasen erholt sich, die Spieler tanken im Urlaub neue Kräfte - doch die neue Spielzeit wirft bereits ihren Schatten. Bei vielen Vereinen geht in rund drei Wochen bereits die Vorbereitung auf die neue Saison los. Bis am ersten Wochenende im August die Saison 2025/25 in der 3. Liga offiziell startet, stehen zahlreiche Testspiele auf der Agenda. So bereiten sich die Teams auf die neue Spielzeit vor.