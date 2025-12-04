Das ist der Shootingstar der SG Benrath-Hassels

Und dennoch wird sich im Winter wohl auch in diesem Mannschaftsteil noch etwas tun. Denn neben Hiromasa Sato – er wechselt zum Landesligisten VSF Amern – muss nach jetzigem Stand auch Harun Ünlü für den Rest der Saison ersetzt werden. Es sei denn, die Verantwortlichen erreichen mit ihrem Einspruch eine Verkürzung der Sperre, die wegen Vorkommnissen am Rande der Partie gegen den CfR Links gegen ihn verhängt wurde.

Mit Amar Bukva hat Nermin Ramic für die Rückrunde schon einen neuen Stürmer verpflichtet. „Er hat zuletzt in Schweden höherklassig gespielt und ist nun nach Düsseldorf gezogen“, so Ramic über den 30-Jährigen. Mindestens ein weiterer Spieler soll im neuen Jahr noch dazu kommen. Die Botschaft ist klar: Im Kampf um den Landesliga-Aufstieg will die SG Benrath-Hassels den Druck auf den MSV Düsseldorf hochhalten, auch wenn dieser am Sonntag mit einem Sieg im Elleraner Derby zunächst wieder auf fünf Punkte davonziehen könnte.