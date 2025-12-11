Das ist der Rahmenterminkalender der Regionalliga West 2026/27

Der Fußballausschuss des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) hat den Rahmenterminkalender für die kommende Spielzeit verabschiedet. Die Regionalliga West startet mit dem 1. Spieltag vom 31.07. bis 02.08.2026 in die neue Saison.

Der letzte Spieltag der Spielzeit 2026/2027 soll am Wochenende 21. - 23.05.2027 ausgetragen werden. Spielleiter Reinhold Spohn hat bei der Erstellung des Rahmenterminkalenders für die Herren-Regionalliga West Varianten mit 34 und 38 Spieltagen berücksichtigt. Wie viele Spieltage ausgetragen werden, hängt ab von der Staffelstärke, die durch Auf- und Absteiger beeinflusst wird. In der laufenden Saison 2025/2026 befinden sich 18 Mannschaften mit 34 Spieltagen im Spielbetrieb.

Hinweis: Eine Aufstockung der Regionalliga West auf 19 oder 20 Mannschaften käme erst zustande, wenn zwei oder drei NRW-Mannschaften aus der 3. Liga absteigen. Aktuell steht keine NRW-Mannschaft auf einem Abstiegsplatz (Stand 11. Dezember 2025).

Nach dem 18. bzw. 21. Spieltag vom 4. bis 6. Dezember 2026 soll - unter Vorbehalt der Ansetzung von eventuellen Nachholspielen - die Winterpause beginnen. Vom 15. bis 17. Januar 2027 (bzw. 22. bis 24. Januar 2026) soll der Spielbetrieb in der Regionalliga West mit dem 19. bzw. 22. Spieltag wieder aufgenommen werden.