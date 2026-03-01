Das ist der neue Vorstand des KFC Uerdingen

Auch Kölker war es der Vater, der ihn mit ihn die Grotenburg nahm. Jahre später ist er es wiederum, der seine Kinder mit in die Grotenburg nimmt. „Und ich möchte, dass die Jugend den KFC für sich entdeckt, sie sollen ihn als ihren Verein wahrnehmen und nicht Clubs aus dem Umland. Da mag es auch schön sein, hier bei uns ist es aber schöner“, so der 46-jährige Kommunikations-Experte. „Der KFC braucht eine seriöse und solide Führung, damit er endlich in ruhiges Fahrwasser gelangt. Dafür setze ich mich ein.“

Banker übernimmt die KFC-Finanzen

Gleiches verfolgt auch Mewesen, der als Banker das Ressort Finanzen übernehmen wird. „Der KFC liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte dazu beitragen, den Verein in stabile und zukunftsfähige Strukturen zu führen, um auch morgen noch gemeinsam mit meinen Kindern zum KFC in die Grotenburg gehen zu können“, sagt der 55-Jährige.

Bei Wagner ist das Thema „Jugend“ Programm. Beim SC Krefeld ist er Jugendkoordinator, Trainer einer Leistungsmannschaft und Techniktrainer im Förder- und Leistungszentrum. Seit Jahren ist er dem Jugendsport im Kreis Krefeld verbunden. „Meine Motivation ist die Liebe zum Jugendfußball. Ich möchte die Jugend des KFC professionell aufstellen. In Kooperation mit dem SC Krefeld sollten wir der erste und wichtigste Anlaufpunkt für junge Talente in und aus der Region sein“, gibt Wagner aus.