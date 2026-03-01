 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Das ist der neue Vorstand des KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen hat seit Mittwoch einen neuen Vorsitzenden. Norbert Philipp hat nun sein Vorstandsteam bekanntgegeben. Die Übersicht der neuen Funktionäre.

von KFC/red · Heute, 15:52 Uhr · 0 Leser
Das neue Führungsteam des KFC Uerdingen steht.
Das neue Führungsteam des KFC Uerdingen steht. – Foto: Ralph Görtz

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
FC Büderich

Seit vergangenen Mittwoch, 25. Februar, ist Norbert Philipp (56) Vorsitzender des KFC Uerdingen. Nun steht fest, wer mit ihm im Vorstand zusammenarbeiten wird. André Brinkhoff (Organisation), Manuel Kölker (Kommunikation), Dirk Mewesen (Finanzen), Stefan Wagner (Jugend) und Yvonne Zell (Sponsoring, Events & Hospitality) komplettieren den Vorstand.

Familiäre Verbindungen zum KFC Uerdingen

Zell möchte als ehemalige Bundesliga- und Jugendnationalspielerin ihre Erfahrung und Persönlichkeit einbringen. Sie sagt: „Mein Ziel ist es, wirtschaftliche Stärke und gesellschaftliche Verantwortung miteinander zu verbinden und in die Vorstandsarbeit miteinzubringen.“ Brinkhoff trägt seit über 45 Jahren Uerdingen in seinem Herzen. „Mein Vater hat mich damals mit ins Stadion genommen.“ Was folgte, waren Jahre voller Höhen und Tiefen, Blau-Rot ist er dabei immer treu geblieben. „Als es vor anderthalb Jahren aber immer schlimmer wurde, habe ich meine Hilfe angeboten“, sagt der 54-Jährige, der sich zuletzt vor allem im Bereich Merchandise und Bandenwerbung eingebracht hat.

____

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
0
1
Abpfiff
Am Sonntag spielt der KFC Uerdingen gegen den FC Büderich - klickt euch rein!

____

Auch Kölker war es der Vater, der ihn mit ihn die Grotenburg nahm. Jahre später ist er es wiederum, der seine Kinder mit in die Grotenburg nimmt. „Und ich möchte, dass die Jugend den KFC für sich entdeckt, sie sollen ihn als ihren Verein wahrnehmen und nicht Clubs aus dem Umland. Da mag es auch schön sein, hier bei uns ist es aber schöner“, so der 46-jährige Kommunikations-Experte. „Der KFC braucht eine seriöse und solide Führung, damit er endlich in ruhiges Fahrwasser gelangt. Dafür setze ich mich ein.“

Banker übernimmt die KFC-Finanzen

Gleiches verfolgt auch Mewesen, der als Banker das Ressort Finanzen übernehmen wird. „Der KFC liegt mir sehr am Herzen. Ich möchte dazu beitragen, den Verein in stabile und zukunftsfähige Strukturen zu führen, um auch morgen noch gemeinsam mit meinen Kindern zum KFC in die Grotenburg gehen zu können“, sagt der 55-Jährige.
Bei Wagner ist das Thema „Jugend“ Programm. Beim SC Krefeld ist er Jugendkoordinator, Trainer einer Leistungsmannschaft und Techniktrainer im Förder- und Leistungszentrum. Seit Jahren ist er dem Jugendsport im Kreis Krefeld verbunden. „Meine Motivation ist die Liebe zum Jugendfußball. Ich möchte die Jugend des KFC professionell aufstellen. In Kooperation mit dem SC Krefeld sollten wir der erste und wichtigste Anlaufpunkt für junge Talente in und aus der Region sein“, gibt Wagner aus.