Das ist der neue Verein von Ex-KFC-Spieler Dominik Burghard

Das Kapitel KFC Uerdingen ist damit für Dominik Burghard schon nach einem halben Jahr wieder beendet. In der Vorbereitung fiel er verletzungsbedingt eine Zeit lang aus und musste sich herankämpfen. In sechs Ligaspielen, davon eins von Beginn an, kam er auf lediglich 67 Einsatzminuten. Er ist der einzige KFC-Spieler, der in dieser Saison mit einem Platzverweis vorzeitig unter die Dusche musste. Beim 0:4 in Homberg sah er die gelb-rote Karte. Im Pokal setzte Julian Stöhr zweimal auf ihn, da kam Burghard auf insgesamt 92 Minuten.

Einen seiner wenigen Ligaeinsätze hatte Burghard auch bei der 0:1-Niederlage des KFC bei seinem neuen Verein in Kleve. Mitte Mai wird der Defensivspieler mit seinem neuen Klub dann zum Rückspiel in die Grotenburg nach Krefeld kommen. Gut möglich, dass es dann immer noch heißt: Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: