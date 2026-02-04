Das ist der neue Verein von Ex-KFC-Spieler Dominik Burghard

Als der KFC Uerdingen in der vergangenen Woche die Verpflichtung von Verteidiger Jesse Sierck bekannt gab, wurde im gleichen Atemzug mitgeteilt, dass Dominik Burghard, ein anderer Abwehrspieler, den Verein verlassen wird. Spieler und Klub hatten sich einvernehmlich auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt. Zunächst war unklar, wohin es den 21-Jährigen ziehen wird. Inzwischen steht sein neuer Verein fest – und er bleibt in der Oberliga Niederrhein. Burghard hat Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf getauscht und läuft künftig für den 1. FC Kleve auf.
Für Kleve ist die Verpflichtung von Burghard ein kleiner Transfercoup. „Ich freue mich, dass wir einen gut ausgebildeten Kicker, der zudem noch aus der Nachbarschaft kommt, zu uns lotsen konnten“, sagt der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve, Georg Mewes. Der 21-jährige Burghard wohnt in Kevelaer und startete seine Karriere beim TSV Weeze. Für den VfL Bochum und Bayer Leverkusen spielte er in der Jugend, später in Ahlen lief Burghard sogar in der Regionalliga auf. In der Defensive sei er auf fast allen Positionen zu Hause und werde sicherlich weiterhelfen, so Mewes weiter.
Das Kapitel KFC Uerdingen ist damit für Dominik Burghard schon nach einem halben Jahr wieder beendet. In der Vorbereitung fiel er verletzungsbedingt eine Zeit lang aus und musste sich herankämpfen. In sechs Ligaspielen, davon eins von Beginn an, kam er auf lediglich 67 Einsatzminuten. Er ist der einzige KFC-Spieler, der in dieser Saison mit einem Platzverweis vorzeitig unter die Dusche musste. Beim 0:4 in Homberg sah er die gelb-rote Karte. Im Pokal setzte Julian Stöhr zweimal auf ihn, da kam Burghard auf insgesamt 92 Minuten.
Einen seiner wenigen Ligaeinsätze hatte Burghard auch bei der 0:1-Niederlage des KFC bei seinem neuen Verein in Kleve. Mitte Mai wird der Defensivspieler mit seinem neuen Klub dann zum Rückspiel in die Grotenburg nach Krefeld kommen. Gut möglich, dass es dann immer noch heißt: Aufstiegskampf gegen Abstiegskampf.
