Das ist der neue Trainer des SV Walbeck

Der SV Walbeck hat in der Kreisliga A Kleve/Geldern einen Lauf. Am Sonntag gab’s am heimischen Bergsteg eine Nullnummer gegen den Aufstiegsaspiranten Viktoria Winnekendonk – damit hat die Mannschaft mittlerweile neun Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen überstanden (sieben Siege, zwei Unentschieden). Und es kommt noch besser: Nach der Winterpause gab’s noch kein einziges Gegentor.

Sein Assistent Sven Jansen übernahm die verunsicherte Mannschaft interimsweise und brachte sie in kurzer Zeit wieder auf Kurs. Die letzte Walbecker Niederlage gab’s am 20. Oktober. Seit dem etwas unglücklichen 1:2 gegen Tabellenführer TSV Weeze ist das Team einfach unschlagbar. Trotz des Höhenflugs hatte Erfolgstrainer Jansen immer wieder betont, nur als Übergangslösung zur Verfügung zu stehen. So mussten sich die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Michael Roosen auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben.

Das sah zu Saisonbeginn noch ganz anders aus. Der SV Walbeck hatte nach fünf Spieltagen gerade einmal fünf Punkte auf dem Konto und lief frühzeitig Gefahr, in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der Verein zog die Reißleine und trennte sich von Coach Andre Birker.

Mittlerweile ist man im Spargeldorf fündig geworden. Vor dem Spiel gegen Viktoria Winnekendonk wurde Carlos Hurtado-Martinez – aktuell noch Trainer des abstiegsgefährdeten Bezirksligisten TSV Wachtendonk-Wankum – der Mannschaft offiziell als neuer Spielertrainer für die kommende Saison vorgestellt. Mit seinen 28 Jahren gehört der künftige Sportchef am Bergsteg zur jungen Trainergeneration, bringt aber bereits viel Erfahrung vor allem im Jugendbereich mit.

„Ich bin mit 16 Jahren vom Verein gefragt worden, ob ich die F II-Junioren in Wachtendonk als Trainer übernehmen möchte. Das habe ich dann auch getan und die Mannschaft zehn Jahre lang bis zur A-Jugend trainiert“, so Martinez. Als Spieler wechselte er zwischenzeitlich zum FC Aldekerk, wo er von 2019 bis 2022 drei Jahre in der Bezirksliga im Einsatz war.

Seine erste Station als Trainer im Seniorenbereich war auf Anhieb von Erfolg gekrönt. Als Spielertrainer führte er den TSV Wachtendonk-Wankum II in der Saison 2022/23 zum Aufstieg in die Kreisliga A. „Im gleichen Jahr stieg die Erste aus der Landesliga in die Bezirksliga ab. Ich habe dann als Spielertrainer die Mannschaft übernommen und im ersten Jahr den elften Platz erreicht“, sagt Martinez, der aktuell mit seinem Team nur noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt hat.

Einer neuen Herausforderung stellen

In der Winterpause hatte der 28-Jährige den Verantwortlichen des TSV signalisiert, eine neue Herausforderung in Angriff nehmen zu wollen. Diese Nachricht machte im Gelderland schnell die Runde. Der SV Walbeck nahm Kontakt zu Hurtado-Martinez auf – nach kurzer Zeit waren sich beide Seiten einig.

„Mich hat die Arbeit außerhalb der Wachtendonker Laerheide gereizt, um neue Strukturen kennenlernen zu können. Der SV Walbeck ist in der Jugendarbeit gut aufgestellt. Und in den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich festgestellt, dass am Bergsteg leistungsorientiert gearbeitet wird und man sportliche Ambitionen hat.“ Auch der Traditionsverein aus dem Spargeldorf freut sich bereits sehr auf den neuen Mitarbeiter. „Ich bin davon überzeugt, dass Carlos gut zu unserem Verein passt und dass er uns sportlich weiterhelfen wird“, sagt Vorsitzender Michael Roosen.

Sven Jansen glaubt ebenfalls daran, dass die aktuelle Erfolgsgeschichte noch einige Kapitel auf Lager hat. „So ganz werde ich nicht von der Bildfläche verschwinden. Ich stehe Carlos bei seiner neuen Aufgabe gerne noch mit Rat und Tat zur Seite“, sagt der Interimstrainer, der den SV Walbeck wieder auf Vordermann gebracht hat.