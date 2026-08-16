Das ist der neue Trainer der Sportfreunde Siegen Coach mit langjähriger nationaler und internationaler Erfahrung übernimmt von red/PM · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

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Regionalligist Sportfreunde Siegen präsentiert am Sonntagmorgen Volkan Uluç als neuen Cheftrainer. Der 56-Jährige übernimmt ab sofort die Verantwortung und wird am morgigen Tag erstmals das Training leiten. Der gebürtige Istanbuler besitzt die UEFA-Pro-Lizenz und stand in der vergangenen Saison beim FC Carl Zeiss Jena unter Vertrag. Dort verpasste er knapp die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Die Siegerländer gehören zu den Meisterschaftskandidaten, sind aber nur mit einem Punkt aus drei Spielen gestartet.

Uluç gilt als akribischer Arbeiter mit konsequenter Mannschaftsführung und verfügt über langjährige Erfahrung im deutschen und internationalen Fußball. Zu seinen Trainerstationen zählen unter anderem der FC Carl Zeiss Jena, der Berliner AK, der BFC Dynamo Berlin, Wacker Nordhausen und Sachsen Leipzig. Darüber hinaus arbeitete er in der Türkei bei Karaman FK sowie in Belgien bei UR La Louvière Centre. Zuletzt erreichte er mit dem FC Carl Zeiss Jena die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Nordost. Jena beendete die Saison punktgleich mit

Meister Lokomotive Leipzig und verpasste den ersten Platz lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz. Zudem führte Uluç den Verein mit dem Gewinn des Thüringer Landespokals in den DFB-Pokal. „Volkan Uluç verfügt über viel Erfahrung, eine klare Ansprache und große Leidenschaft für seine Arbeit. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft neue Stabilität geben und gemeinsam mit uns die sportliche Wende schaffen kann“, erklärt Sportdirektor Nico Michaty.