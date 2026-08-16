Das ist der neue Trainer der Sportfreunde Siegen

Regionalligist Sportfreunde Siegen präsentiert am Sonntagmorgen Volkan Uluç als neuen Cheftrainer. Der 56-Jährige übernimmt ab sofort die Verantwortung und wird am morgigen Tag erstmals das Training leiten. Der gebürtige Istanbuler besitzt die UEFA-Pro-Lizenz und stand in der vergangenen Saison beim FC Carl Zeiss Jena unter Vertrag. Dort verpasste er knapp die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost. Die Siegerländer gehören zu den Meisterschaftskandidaten, sind aber nur mit einem Punkt aus drei Spielen gestartet.
Uluç gilt als akribischer Arbeiter mit konsequenter Mannschaftsführung und verfügt über langjährige Erfahrung im deutschen und internationalen Fußball. Zu seinen Trainerstationen zählen unter anderem der FC Carl Zeiss Jena, der Berliner AK, der BFC Dynamo Berlin, Wacker Nordhausen und Sachsen Leipzig. Darüber hinaus arbeitete er in der Türkei bei Karaman FK sowie in Belgien bei UR La Louvière Centre. Zuletzt erreichte er mit dem FC Carl Zeiss Jena die Vizemeisterschaft in der Regionalliga Nordost. Jena beendete die Saison punktgleich mit
Meister Lokomotive Leipzig und verpasste den ersten Platz lediglich aufgrund der schlechteren Tordifferenz. Zudem führte Uluç den Verein mit dem Gewinn des Thüringer Landespokals in den DFB-Pokal.
„Volkan Uluç verfügt über viel Erfahrung, eine klare Ansprache und große Leidenschaft für seine Arbeit. Wir sind überzeugt, dass er der Mannschaft neue Stabilität geben und gemeinsam mit uns die sportliche Wende schaffen kann“, erklärt Sportdirektor Nico Michaty.
Geschäftsführer Matthias Georg ergänzt: „Volkan kennt den Fußball und weiß, worauf es in der aktuellen Situation ankommt. In unseren Gesprächen hatten wir schnell das Gefühl, dass seine Ideen und seine Art sehr gut zu unserer Mannschaft und zu den Sportfreunden passen. Die Jungs stehen in der Pflicht, doch sie benötigen in dieser schwierigen Situation auch die Unterstützung unserer Fans und des gesamten Sportfreunde-Umfelds, um die aktuelle Lage erfolgreich hinter uns zu lassen.“
Uluç sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Ich gehe mit riesiger Vorfreude an die Aufgabe Dieser Verein hat Tradition, Herz und einen besonderen Pulsschlag – genau das ist mein Ding. In der Mannschaft steckt viel Potenzial, aber vor uns liegt auch viel Arbeit. Wir müssen jetzt schnell Struktur und Klarheit reinbekommen und gemeinsam hart arbeiten. Ich bin überzeugt, dass hier richtig viel möglich ist.“