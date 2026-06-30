Das ist der neue Torjäger des KFC Uerdingen

Das ist Stürmer Wladimir Wagner. – Foto: Simone Gebauer

Der KFC Uerdingen hat am Montag seinen neuen Torjäger präsentiert - und dem Traditionsverein ist dabei durchaus ein Coup gelungen: Mit seinen 19 Treffern hatte Wladimir Wagner nämlich maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft und dem Aufstieg von Westfalia Rhynern in die Regionalliga West - und an der Teilnahme am DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden.

„Er hätte Regionalliga und DFB-Pokal spielen können, hat sich aber frühzeitig für uns entschieden, weil er Lust auf den KFC hat. Genau solche Leute wollen wir hier haben, mit so einer Einstellung. Das hilft uns weiter, mal abgesehen vom Torriecher“, erklärt Trainer Julian Stöhr bei der Vorstellung des Stürmers, der ihn beim Testspiel im Winter (2:3) begeistert hatte.

Stöhr schildert: „Da haben wir sofort gemerkt, was für ein guter Stürmer er ist. Ich kannte ihn bereits aus der Oberliga Westfalen, wo er mir einst im Trikot der U23 des SC Paderborn aufgefallen war. Ich bin echt glücklich, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Mit ihm werden wir uns vorne auf jeden Fall verstärken.“ Stürmer hat schon zweimal in der 3. Liga gespielt Wagner durchlief zunächst die Jugend bei Borussia Dortmund, wechselte zur U17 aber zum SC Paderborn. In Ostwestfalen spielte er auch auf Jugend-Bundesliga-Niveau und schaffte im Anschluss in der U21 den Sprung in den Seniorenbereich. Beim SC Verl feierte er im Juli 2022 sogar sein Debüt in der 3. Liga, doch schon im Winter ging es weiter zum SV Lippstadt, für den er zwei Jahre in der Regionalliga spielte.