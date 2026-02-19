Das ist der neue Streaming-Partner des KFC Uerdingen

Anhänger des KFC können die Heimspiele nun auf "Leagues" verfolgen – Foto: Ralph Görtz

Es war nur noch Formsache. Schon vor dem vergangenen Heimspiel des KFC Uerdingen gegen den SV Sonsbeck hatte der Pokalsieger von 1985 verkündet, dass ein neuer Streaming-Partner in den Startlöchern stehe. Man sei sich einig, es fehlte allerdings noch die finale Zusage des Verbandes Niederrhein. Diese liegt nun offenbar vor, denn am Mittwoch hat der KFC Uerdingen das Portal Leagues als offiziellen Partner vorgestellt. Ab Sonntag, 1. März – an diesem Tag spielt der KFC gegen den FC Büderich – wird es wieder eine Video-Übertragung aus der Grotenburg geben.

„Uerdingen ist ein Traditionsverein mit enormer Strahlkraft. Wir freuen uns sehr, diesen Weg nun gemeinsam zu gehen“, betont Markus Kleber von Leagues. Das Portal hatte im vergangenen Oktober bereits das Pokalspiel des KFC Uerdingen gegen den MSV Duisburg übertragen. Auch beim KFC ist man mit dieser Lösung sehr zufrieden. „Mit Leagues haben wir einen Partner gefunden, der uns eine professionelle und zukunftsfähige Lösung bietet. Wir haben schnell gemerkt, wie wichtig es unseren Fans ist, dass wir nach wie vor allen die Möglichkeit geben, den KFC Uerdingen auch digital verfolgen zu können“, wird KFC-Geschäftsführer Sebastian Schmidt auf der vereinseigenen Facebook-Seite zitiert.

Einsicht mit Umwegen

Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, bedurfte es jedoch zunächst eines kleinen Shitstorms gegen den Verein. Im Januar hatte der KFC mitgeteilt, dass es, anders als in der Hinrunde, keine kostenlosen Streams mehr aus der Grotenburg geben wird. Seit Anfang der Saison hatte das Internetportal Fupa solche Übertragungen angeboten. „Der Stadionbesuch ist für uns ein zentraler Bestandteil der KFC-Identität und ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Zukunft unseres Vereins. Wir möchten die Fans des KFC in der Grotenburg wieder stärker zusammenbringen und die Atmosphäre vor Ort bewusst fördern“, hatte der KFC geschrieben. Weil das aber nicht allen Fans aus den unterschiedlichsten Gründen im Zwei-Wochen-Rhythmus möglich ist, hagelte es vor allem im Netz Kritik an diesem Vorgehen.