Das ist der Neue: Mehdi Loune kommt aus Frankfurt

Alemannia Aachen hat auf die aktuelle Tabellensituation reagiert und sich im Mittelfeld verstärkt. Der 21-jährige Mehdi Loune, ausgebildet bei Eintracht Frankfurt, soll der Mannschaft neue Impulse geben.
Der Saisonstart verlief für Alemannia Aachen bisher nicht wie erhofft. Nach den ersten Spieltagen belegt der Traditionsverein in der 3. Liga einen Abstiegsplatz und sucht nach Lösungen im Mittelfeld. Mit der Verpflichtung von Mehdi Loune hat die Alemannia nun nachgelegt.
Der 21-Jährige wurde bei Eintracht Frankfurt ausgebildet und durchlief dort alle Nachwuchsteams bis in den Herrenbereich. In der Saison 2022/23 war Loune eine prägende Figur beim Aufstieg der Frankfurter U23 in die Regionalliga – mit 26 Torbeteiligungen spielte er eine herausragende Saison. Anschließend erhielt er einen Profivertrag bei der Eintracht, kam in der Bundesliga jedoch nicht zum Einsatz.
Zwei Kreuzbandrisse stoppten seine Entwicklung zwischenzeitlich. Nach über einem Jahr Verletzungspause kehrte Loune erst zur Saison 2024/25 zurück auf den Rasen und absolvierte für Frankfurts Regionalligamannschaft 16 Partien, in denen er ein Tor erzielte.
In den vergangenen Wochen trainierte Loune bereits als Gastspieler bei der Alemannia mit und konnte dabei überzeugen. „Mehdi ist ein echter Straßenfußballer, der unserem Spiel eine unberechenbare Note verleihen kann“, erklärte Sportchef Rachid Azzouzi in einer Vereinsmitteilung. Er ergänzte: „In den letzten Wochen haben wir ihn intensiv kennengelernt – sportlich wie menschlich – und sind uns sicher, dass er ein echter Gewinn für uns ist.“
Loune bringt zusätzlich internationale Erfahrung mit: In der UEFA Youth-League spielte er mit der Frankfurter U19 gegen Teams wie Tottenham Hotspur. Außerdem lief er in seiner Jugend für die U-Nationalmannschaften Deutschlands und Marokkos auf.
Mit Mehdi Loune bekommt die Alemannia einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der nach langer Verletzungspause wieder angreifen will – und das Potenzial hat, dem Aachener Mittelfeld neue Energie zu verleihen.