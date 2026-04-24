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Das ist der Grund für den Trainerwechsel beim FC Karnap
Kreisliga A Essen: Björn Neumann wird den FC Karnap als Trainer verlassen. Sein Nachfolger hat noch zarten Stallgeruch.
von Markus Becker · Heute, 11:46 Uhr · 0 Leser
Björn Neumann verlässt den FC Karnap. – Foto: Markus Becker
Beim FC Karnap 07/27 steht im Sommer ein Wechsel auf der Trainerbank an: Björn Neumann wird den abstiegsbedrohten Klub nach der Saison verlassen. Sein Nachfolger steht bereits fest – und ist in Karnap kein Unbekannter.
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Neumann hat einen erfreulichen Grund für seinen Rücktritt
Nach dem turbulenten 1:2 im Kellerduell beim DKSV Helene Essen erklärte Neumann die Hintergründe seines Rückzugs – und die liegen ausschließlich im Privaten. "Ich werde zum ersten Mal Vater. Das ist für mich eine neue Situation“, sagte der Trainer.
Die zeitlichen Anforderungen im Fußball lassen sich für ihn aktuell nicht mit der neuen Lebensphase vereinbaren. "Aktuell ist es so, dass sehr viel Zeit für den Fußball drauf geht. Und ich selber gar nicht einschätzen kann, wie die Situation künftig wird“, erklärt Neumann. Statt Kompromisse einzugehen, zieht er bewusst einen Schlussstrich: "Bevor ich dann irgendwas nicht gerecht werde, mache ich lieber einen Cut.“
Dabei betonte er ausdrücklich, dass seine Entscheidung nichts mit dem Verein zu tun hat: „Da bin ich sehr dankbar, dass ich die Chance überhaupt bekommen habe.“ Die Tür für eine Rückkehr bleibt offen: "Vielleicht ist es ja auch nur eine kurze Pause. Das wird sich dann zeigen.“
Jakof übernimmt: Rückkehr nach Karnap
Während Neumann also aus persönlichen Gründen aufhört, ist die Nachfolge bereits geregelt: Zur kommenden Saison übernimmt Patrick Jakof den FCK. Aktuell ist er Co-Trainer der Bezirksligamannschaft von SuS 21 Oberhausen, zuvor sammelte er dort auch Erfahrung als Trainer der dritten Mannschaft und war lange selbst als Spieler aktiv.
Jakof ist noch Co-Trainer bei SuS Oberhausen. – Foto: Spielerprofil
Für Jakof ist es zugleich eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Zuletzt lief er zwischen 2013 und 2015 für Karnap als Spieler auf. Als Co-Trainer wird Christoph Krause fungieren, für den es gleichzeitig auch das Debüt in einer Trainerrolle sein wird.
So steht in Karnap ein neues Kapitel bevor, dass idealerweise natürlich in der Kreisliga A gestartet werden soll. Im nächsten Spiel könnte ein Coup gegen den SV Borbeck die unglücklich Pleite beim DKSV Helene vergessen machen.