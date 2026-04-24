Das ist der Grund für den Trainerwechsel beim FC Karnap

Die zeitlichen Anforderungen im Fußball lassen sich für ihn aktuell nicht mit der neuen Lebensphase vereinbaren. "Aktuell ist es so, dass sehr viel Zeit für den Fußball drauf geht. Und ich selber gar nicht einschätzen kann, wie die Situation künftig wird“, erklärt Neumann. Statt Kompromisse einzugehen, zieht er bewusst einen Schlussstrich: "Bevor ich dann irgendwas nicht gerecht werde, mache ich lieber einen Cut.“

Dabei betonte er ausdrücklich, dass seine Entscheidung nichts mit dem Verein zu tun hat: „Da bin ich sehr dankbar, dass ich die Chance überhaupt bekommen habe.“ Die Tür für eine Rückkehr bleibt offen: "Vielleicht ist es ja auch nur eine kurze Pause. Das wird sich dann zeigen.“ Jakof übernimmt: Rückkehr nach Karnap Während Neumann also aus persönlichen Gründen aufhört, ist die Nachfolge bereits geregelt: Zur kommenden Saison übernimmt Patrick Jakof den FCK. Aktuell ist er Co-Trainer der Bezirksligamannschaft von SuS 21 Oberhausen, zuvor sammelte er dort auch Erfahrung als Trainer der dritten Mannschaft und war lange selbst als Spieler aktiv.

Jakof ist noch Co-Trainer bei SuS Oberhausen. – Foto: Spielerprofil