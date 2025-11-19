Das ist der Gewinner: Matthias Steffens fährt nach Wolfsburg

Große Freude bei Matthias Steffens: Der 31-Jährige hat das exklusive FuPa-Gewinnspiel gewonnen und sich die 2 VIP-Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen am 22. November gesichert. Unter weit mehr als 200 Teilnehmern fiel das Los auf einen Fan, bei dem die Liebe zu Bayer 04 seit Kindertagen brennt.

Steffens ist Leverkusen-Anhänger durch und durch – und das schon seit fast einem Vierteljahrhundert. Im Gespräch beschreibt er sehr emotional, was der Verein für ihn bedeutet:

„Mein erstes Leverkusen-Trikot habe ich 1999 bekommen, da war ich sechs Jahre alt. Seitdem sind im Laufe der Jahre einige dazugekommen – inzwischen besitze ich rund 64 Trikots. Schon früh hatte ich meine Idole, aber Bernd Schneider hat sich schnell zu meinem absoluten Lieblingsspieler entwickelt.“

Unvergessen ist für ihn die Meisterschaft: „Dass ich durch meine Rückrundendauerkarte die Meisterschaft hautnah miterleben durfte, sorgt bis heute für Gänsehaut. Bayer ist für mich längst mehr als ein Verein – es ist Familie geworden. Eine Gemeinschaft, mit der man zusammen feiert und auch zusammen weint.“

Der 32-Jährige hat zudem vor 13 Jahren eine Facebookseite mit dem Namen "Bayer04 die Macht am Rhein" – mit aktuell stolze 1208 Follower – ins Leben gerufen und sorgt dort bis heute für Inhalte rund um die Werkself.

Wer darf mitfahren?

Auch die Begleitung steht fast fest – mit einer kleinen Anekdote: „Wahrscheinlich fahre ich mit einem guten Freund nach Wolfsburg, den ich damals immer ‚B4 Xabi‘ genannt habe, weil er im Block ständig gestikuliert hat wie ein Trainer. Eigentlich heißt er aber Günni.“

VIP-Erlebnis wartet

Für Steffens und seine Begleitung geht es nun in die beheizten Sitze mit bester Sicht, dazu gibt es freie Auswahl an Speisen und Getränken sowie Plätze im exklusiven VIP-Bereich.

FuPa Mittelrhein wünscht viel Spaß in der Volkswagen-Arena – und bedankt sich bei allen Teilnehmern für das große Interesse!