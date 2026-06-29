Das ist der Gegner des VfR Warbeyen in den DFB-Pokal-Playoffs Die Qualifikationsspiele zur ersten Hauptrunde um den DFB-Pokal sind ausgelost. Warum der VfR Warbeyen als Zweitliga-Absteiger trotzdem dabei ist und wie Trainer Joel Kaworsky auf den Gegner reagiert. von RP / Nils Hendricks · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Warbeyen nimmt am Pokal teil. – Foto: Pascal Derks

Sportlich endete das Abenteuer in der 2. Frauen-Bundesliga für den VfR Warbeyen nach nur einer Saison mit dem Abstieg. Einen positiven Nebeneffekt hat das kurze Gastspiel in der zweithöchsten Spielklasse aber dennoch: Der künftige Regionalligist, der nun auch wieder am Niederrheinpokal teilnehmen wird, ist diesmal noch für die Playoffs zum DFB-Pokal qualifiziert. Am Freitag wurden die Paarungen auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main ausgelost. Auf wen trifft der VfR? Und wie fällt die erste Reaktion von Neu-Trainer Joel Kaworsky aus?

Silke Rottenberg lost Viktoria Berlin zu Der Gegner des VfR Warbeyen in den DFB-Pokal-Playoffs heißt Viktoria Berlin. Losfee Silke Rottenberg, die zwischen 1991 und 2008 in der Bundesliga spielte und viele Jahre das Tor der deutschen Nationalmannschaft hütete, bescherte dem VfR damit ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Zweitliga-Konkurrenten. Geschäftsführerin Sabine Barthel, der Sportliche Leiter Marcel Peters und Klubchef Christian Nitsch verfolgten die Ziehung vor Ort in Frankfurt. Dass Warbeyen auch als Zweitliga-Absteiger an den Playoffs teilnehmen darf, hat einen besonderen Grund: Zweitvertretungen von Profiklubs sind im DFB-Pokal nicht startberechtigt. Dadurch rückt der VfR als bester noch nicht qualifizierter Zweitligist in das Teilnehmerfeld nach. Neben den 21 Landespokalsiegern nehmen auch die teilnahmeberechtigten Zweitligisten auf den Plätzen drei bis elf der Abschlusstabelle sowie die Zweitliga-Aufsteiger an den Playoffs teil.

Ausgetragen werden die Partien vom 15. bis 17. August, eine genaue Terminierung steht allerdings noch aus. Fest steht bereits, dass der VfR Warbeyen als klassentieferer Verein gegen die Berlinerinnen Heimrecht genießt. Gelingt dem neuformierten Team von Kaworsky der Einzug in die erste Hauptrunde, könnte dort ein Bundesligist warten. Kaworsky freut sich auf ein spannendes Los „Wenn wir unser Playoff-Spiel gewinnen und dann in der ersten Hauptrunde zum FC Bayern München fahren, wäre das für mich in Ordnung - aber eins nach dem anderen“, sagt der neue Warbeyener Trainer mit einem Augenzwinkern. Mit Viktoria Berlin verbindet ihn bereits ein persönlicher Kontakt: „Für mich ist es ein sehr spannendes Los. Ich kenne Isabelle Knipp, die neue Sportliche Leiterin in Berlin, ganz gut. Wir haben schon ein paar Nachrichten ausgetauscht.“