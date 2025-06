»Das ist definitiv ein Schock«: Eltersdorf am Ende?

Es ist inzwischen eine kleine, aber keinesfalls liebgewonnene Tradition: Der SC Eltersdorf spielt eine sehr gute Bayernliga-Saison, scheitert aber dann dramatisch am Sprung (zurück) in die Regionalliga: Heuer im Rückspiel der Relegation im Elfmeterschießen an Viktoria Aschaffenburg. Was machen derart bittere Niederlage mit dem Verein - und allen voran mit der Mannschaft. SCE-Manager Jochen Uhsemann dazu im FuPa-Interview...

War überhaupt ein Schock auszumachen? Immerhin war Eure Saisonverlängerung ja positiv behaftet, schließlich ging es um den Aufstieg. Und auch ihr habt immer wieder betont: Alles kann – nichts muss... Wenn man so nah dran ist an einem Aufstieg und dann im Elfmeterschießen scheitert, ist das definitiv ein Schock. Wenn du im letzten Drittel der Saison oben stehst, willst du natürlich auch hoch. Den Druck, aufsteigen zu müssen, hatten wir nicht, aber wenn du so eine überragende Saison spielst, dann willst du dich am Ende auch dafür belohnen.

Jochen, ist der Schock nach dem Scheitern in der Relegation zur Regionalliga schon verdaut? Dass das Ganze extrem bitter war und allen wehgetan hat - und zum Teil noch immer weh tut, ist klar. Aber ich sage mal so: Den größten Schmerz haben wir mittlerweile verdaut.

Nach dem Hinspiel schien noch alles bestens. Habt Ihr im Rückspiel über weite Teile der regulären Spielzeit zu abwartend und passiv agiert? Wäre die "Flucht nach vorne" nicht die bessere Option gewesen? Ich denke, unser Matchplan war genau richtig. Die Viktoria musste ja irgendwann All-In gehen. Am Ende sind wir- wie so oft in der Saison - an unserer Chancenverwertung gescheitert. Da müssen wir uns ganz klar an die eigene Nase fassen.

Seit dem Regionalliga-Abstieg hat sich das Scheitern beim erneuten Anlauf Jahr für Jahr zugespitzt. Es wurde immer dramatischer. Was macht das mit einem Team, das zum großen Teil zusammengeblieben ist? Droht der Stempel der Verlierermannschaft?

Niederlagen tun immer weh - gerade wenn sie in großen Spielen passieren. Das ist aber im Sport ganz normal. Solche Momente bieten auch die Chance, noch enger zusammen zu rücken und einen noch größeren Willen zu entwickeln. Den Stempel „Verlierermannschaft“ sehe ich überhaupt nicht - ganz im Gegenteil. Die Entwicklung der Quecken in den vergangenen Jahren ist beeindruckend. Wir haben in Eltersdorf einen vergleichsweise kleinen Etat, und trotzdem haben viele Spieler Lust, unter Bernd und in diesem Umfeld zu kicken. Und eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren konstant in den Top 3 der Bayernliga gestanden ist, als „Verlierertruppe“ zu bezeichnen - das passt einfach nicht.

Es liegt – das ist offensichtlich – an Kleinigkeiten, dass es nicht mit dem Sprung in die Regionalliga klappt. An welchen kleinen Stellschrauben muss noch gedreht werden?

Ganz einfach: Vor dem Tor müssen wir einfach kaltschnäuziger und effektiver werden.

Habt Ihr überhaupt die Zeit, an diesen kleinen Stellschrauben zu drehen – oder hat das Team den Zenit überschritten?

Ich denke, die Vorbereitung bietet genug Zeit dafür (lacht). Unser Kader ist im Schnitt etwas älter als bei anderen Teams, das stimmt. Aber die Erfahrung von Spielern wie Maximilian Göbhardt, Manuel Stark, Tobias Herzner oder auch André Karmann ist extrem wertvoll. Und dass sie noch genug Saft haben, haben sie diese Saison eindrucksvoll gezeigt. Unsere Routiniers und viele weitere Spieler haben große Lust, hier zu spielen. Das freut mich sehr und spricht für den Gesamtverein.

Warum ist nicht der Mann an der Linie der letzte Impuls, der fehlt? Warum ist Bernd Eigner nach einer gefühlten Ewigkeit immer noch der Richtige auf der Trainerbank?

Eine Regionalliga-Saison mit 41 Punkten, in den vergangenen Jahren immer unter den Top 3 der Bayernliga Nord. Und in den insgesamt sieben Bayernliga-Spielzeiten unter der Regie von Bernd waren wir durchgehend in den Top 6. 2021 wurden wir sogar Bayernliga-Meister. Wenn das nicht erfolgreich ist, weiß ich auch nicht. Wir dürfen nie vergessen, wo wir herkommen. Die Ära, die Bernd geprägt hat - und weiter prägt - ist die erfolgreichste in der Geschichte des SC Eltersdorf. Das spricht für sich. Und für uns ist klar: Bernd ist weiterhin der richtige Mann für diese Mannschaft.