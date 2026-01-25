"Das ist das, worauf es in der Rückrunde ankommen wird"

Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd hat sein nächstes Testspiel absolviert. Auf dem Sportgelände der TSG Tübingen duellierte sich die Mannschaft von Zlatko Blaskic mit dem Regionalligisten TSG Balingen – und rang diesem ein 2:2 ab. Zur Pause führten die Gmünder sogar.

„Ich bin mit dem Auftritt gegen einen starken Gegner wirklich sehr zufrieden, vor allem mit den ersten 60 Minuten, als wir noch keine Wechsel vollzogen haben“, sagte Blaskic nach der Partie. So war auch die Führung zur Pause nach einem Treffer von Alexander Aschauer durchaus verdient gewesen. Die Führung hätte sogar höher ausfallen können, doch Niklas Hofmeister scheiterte nach 20 Sekunden am stark reagierenden TSG-Schlussmann. Auf der anderen Seite stand Pius Albrecht dem in nichts nach, als er einen Freistoß der Balinger sensationell parierte (44.).

Mit dem Zweikampfverhalten seiner Mannschaft zeigte sich Blaskic ebenfalls einverstanden, viele Duelle und zweite Bälle hatte man gewinnen können. Nach vielen Wechseln kam ein kleiner Bruch ins Spiel, das zwischenzeitliche 1:1 kassierte man in der 65. Minute. Doch die Normannia blieb dran. Aschauer eroberte sich den Ball sehr hoch, schoss aufs leere Tor, Hofmeister ging auf Nummer sicher und bugsierte das Leder über die Linie.

Damit wollte sich die TSG nicht zufriedengeben und drängte nach vorne. Die Normannia verteidigte in der Folge stark. Dennoch ist das 2:2 unglücklich gefallen: Nach einer Flanke bugsierte Fabian Kianpour den Ball in die eigenen Maschen. In den letzten zehn Minuten hatte die Normannia noch einmal drei richtig gute Chancen, doch es blieb bei diesem Remis.

Nach zuletzt schwierigen Trainingsbedingungen sei seine Mannschaft wieder einen Schritt weiter, zeigt sich Gmünds Übungsleiter zufrieden. An diesem Sonntag bat er seinen Kader deswegen noch einmal auf den Sportplatz, um Trainings nachzuholen. „Die Jungs haben gut durchgezogen und haben sich dann im Spiel nicht mehr so schlafmützig verhalten, wie noch in der vergangenen Woche gegen Calcio“, so Blaskic.

Normannias Sportdirektor Stephan Fichter war ebenfalls vor Ort und nicht minder zufrieden: „Man hat gesehen, zu was für eine Leistung die Mannschaft in der Lage ist. Das ist das, worauf es in der Rückrunde ankommen wird: solch eine Leistung in jedem Spiel abzurufen.“

FCN: Albrecht – Avigliano (75. Milojkovic), Körner (60. Rössler), F. Kianpour, Staiger (60. Ramovic) – Grupp (60. Wilhelm), Gnaase (70. Reinders), Hofmeister (70. Rapp), Molinari (70. Reik) – Aschauer, Kundruweit (70. J. Kianpour)