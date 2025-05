Jubel ist in Sonsbeck angemessen. – Foto: Arno Wirths

Das ist das Sonsbecker Erfolgsrezept Der SV Sonsbeck hat sich mit eher bescheidenen finanziellen Mitteln in der Oberliga etabliert. Was den Klub, die Mannschaft und Trainerarbeit auszeichnet.

Vier Spieltage muss der SV Sonsbeck in der Saison 2024/2025 noch in der Oberliga absolvieren, bevor sich Spieler und Trainerteam in die Sommerpause verabschieden. Längst ist klar, dass es nicht die letzten Partien in der fünfthöchsten deutschen Klasse für die Rot-Weißen sein werden.

Mit 42 Punkten steht Sonsbeck auf dem achten Platz – und der ein oder andere Zähler soll noch im Endspurt dazukommen. Denn eins ist für Losing und seine Mannschaft ganz wichtig: „Wir wollen uns nicht nachsagen lassen, dass wir am Saisonende die Punkte verschenkt haben.“ 2022 hatte der Erfolgstrainer die Mannschaft als Landesliga-Meister in die Oberliga geführt. Fakt ist: Der SVS hat sich in der Oberliga Niederrhein etabliert. So sieht das Erfolgsrezept aus.

Heimstärke Viele Mannschaften fürchten mittlerweile die Auswärtsspiele im Willy-Lemkens-Sportpark. So unterlagen diese Saison die Spitzenteams vom SC St. Tönis (0:1), VfB Hilden (1:2) und VfB Homberg (0:2) in Sonsbeck. Duelle wie gegen Union Nettetal oder den Mülheimer FC (jeweils 3:0) konnten die Rot-Weißen deutlich für sich entscheiden. Gegen den einstigen Angstgegner, TSV Meerbusch, setzte sich der SVS mit 5:3 durch. Auch auswärts gab’s gegen dieses Team einen Dreier“.



Taktik Losing lässt die Mannschaft offensiv spielen. Er ist kein Freund davon, sich in der Defensive zu verstecken. Sein Verständnis von der Defensivarbeit fängt schon in der Offensive an – und dies trichtert er seinen Spielern von Tag eins an ein. Obwohl der Verein finanziell keine Bäume ausreißen kann und immer wieder Spieler – zum Teil sehr junge Kicker – aus unteren Liegen verpflichten muss, schafft es das Trainerteam, diese stetig zu verbessern und ins System einzubinden. Mit Klaus Keisers (aus der eigenen zweiten Mannschaft), Niklas Binn (TuS Xanten) und dem zweitjüngsten Balltreter im Kader, Philip Pokora (RW Oberhausen, U19), kommen die drei torgefährlichsten Spieler dieser Saison aus unteren Ligen.