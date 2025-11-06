„Das ist das oberste Regal“ – Kruth über das Topspiel gegen Merten

Wenn am Sonntag der SV Bergisch Gladbach 09 den SSV Merten empfängt, ist das Spitzenspiel des elften Spieltags der Mittelrheinliga angerichtet. Der Tabellenführer aus Gladbach führt die Liga mit 22 Punkten an und ist als einziges Team noch ungeschlagen. Merten liegt nur drei Zähler dahinter auf Rang vier – eine Konstellation, die Spannung und Qualität verspricht. Während Gladbach zuletzt in Hennef nicht über ein 1:1 hinauskam, musste Merten nach drei Siegen in Serie beim 1:2 gegen Frechen eine bittere Niederlage hinnehmen.

Bergisch Gladbachs Trainer Kevin Kruth freut sich auf das Duell – auch, weil er Mertens Coach Bünyamin Kilic seit vielen Jahren kennt. „Bünni und ich kennen uns schon ewig – erst als Spieler, dann als Trainer, und auch vom Trainerschein her“, erzählt Kruth. „Wir stehen in einem sehr guten, regelmäßigen Austausch, sprechen fast jede Woche über Fußball, die Liga, Mannschaften, Gegner und Spieler. Das ist inzwischen eine echte Fußballfreundschaft, die jetzt für 90 Minuten ruhen wird.“

Vor allem die offensive Qualität des Gegners imponiert dem Gladbacher Coach. „Merten hat individuell enorm viel Qualität – mit Spielern wie Jérôme Propheter, Michael Okoroafor oder Pascal Köpp, die über viel Tempo kommen, besonders über die Außenbahnen. Uns ist bewusst, was auf uns zukommt, und genau darauf bereiten wir uns vor.“

Sportlich erwartet Kruth eine enge Partie auf hohem Niveau. „Merten ist ohne Frage eine der Top-Mannschaften der Liga. Wir wissen, dass wir da eine sehr, sehr gute Leistung brauchen, um erfolgreich zu sein – schließlich haben sie auch schon gegen Hohkeppel und Vichttal zwei Spitzenmannschaften geschlagen.“

Dass seine Mannschaft als Tabellenführer in jedes Spiel mit breiter Brust gehen darf, ist für Kruth kein Grund zur Überheblichkeit: „Erster gegen Vierter – das ist in dieser Liga das oberste Regal. Da braucht man natürlich Spannung, aber gleichzeitig auch Lockerheit.“ Ziel bleibe es, „bis zur Winterpause so erfolgreich wie möglich zu bleiben“ – mit Demut und Konstanz. „Wir wollen oben bleiben, den Kontakt zu Rang 1 halten – und im Winter die richtigen Schlüsse daraus ziehen.“

Kilic: „Erster gegen Vierter – klar, das ist ein Spitzenspiel“

Mertens Trainer Bünyamin Kilic blickt mit gemischten Gefühlen auf das Topspiel. „Wir sind natürlich noch enttäuscht vom Wochenende – nicht wegen eines schlechten Spiels, sondern einfach wegen der Umstände“, sagt er über die bittere Niederlage gegen Frechen. „Wir führen 1:0, haben eine hundertprozentige Chance zum 2:0, kassieren dann im direkten Gegenzug das 1:1 und später in Unterzahl den entscheidenden Gegentreffer. Das war einfach brutal unglücklich.“

Trotz der Niederlage blickt der Coach nach vorne: „Erster gegen Vierter, drei Punkte Unterschied – klar, das ist irgendwo ein Spitzenspiel. Aber ich bin da total entspannt. Wir haben keinen Druck.“

Weniger entspannt ist die Personallage beim SSV Merten. Kilic listet eine ganze Reihe an Ausfällen auf: „Hamza Salman fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus, Mo Rabia hat sich beim Warmmachen verletzt und wird sehr wahrscheinlich ebenfalls fehlen. Bilal El-Morabiti war krank und ist angeschlagen. Außerdem fehlen weiterhin Shahin Biniaz, Kenan Akalp, Samuel Malaab, Riccardo Retterath, Dennis Eck, Winzent Suchanek und Farid Bacevac. Zudem hat sich Monir Hassan im Training an der Schulter verletzt. Diese Verletzungsmisere ist ein Wahnsinn.“ Einziger Lichtblick: „Max Decker war gegen Frechen schon wieder im Kader und wird gegen Bergisch Gladbach sicherlich eine Option sein.“

"Früher war das Spiel intensiver"

Dennoch gibt sich Kilic kämpferisch: „Wenn wir aus Bergisch Gladbach etwas mitnehmen können, wäre das natürlich schön. Aber bei der aktuellen Situation sind die Rollen klar verteilt: Bergisch Gladbach ist ungeschlagen, wir reisen mit einem Nackenschlag im Gepäck an. Es wird schwer, die Jungs wieder aufzurichten – aber das haben wir in dieser Saison schon mehrmals geschafft.“

Die Vorfreude auf das Wiedersehen mit Trainer-Kollegen Kruth ist Kilic anzumerken: „Kevin und ich haben 2019 gemeinsam den Trainerlehrgang begonnen, aber wir kennen uns schon viel länger. Wir haben früher gegeneinander gespielt – er als Stürmer in Freialdenhoven, ich als Sechser in Hennef. Das waren echte Top-Duelle in der Mittelrheinliga. Früher war das Spiel intensiver, aggressiver. Da haben dich nur rote Karten oder offene Brüche vom Weitermachen abgehalten – nicht kleine Wehwehchen“, schwelgt der Merten Coach in Erinnerungen.

Was beide Trainer verbindet, ist gegenseitiger Respekt und die Leidenschaft für den Fußball. Was sie am Sonntag trennt, sind 90 intensive Minuten, in denen keiner dem anderen etwas schenken wird. Ein echtes Topspiel, das auch als Charaktertest für beide Seiten taugt.