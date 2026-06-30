Das ist das neue Trainer-Duo bei Oberligist TuS Hiltrup

Mike Scollie (36) und Pascal Beilfuß (34) werden beim Oberligisten TuS Hiltrup in der Spielzeit 2026/27 an der Seitenlinie stehen. Scollie steigt als bisherigen Co-Trainer auf. Sein ab sofort gleichberechtigter Trainer-Partner war zuletzt beim DSC Wanne-Eickel tätig. Seit seiner Entlassung im März 2025 war Beilfuß vereinslos.
Ahmed Ali bleibt als Co-Trainer an Bord und übernimmt zusätzlich die Funktion des Kadermanagers. Komplettiert wird das Funktionsteam durch Torwarttrainer Andreas Daweke, das Betreuerteam um die Familie Kimmina sowie die medizinische Abteilung.
Für den Sportlichen Leiter Dr. Raul Prieto ist dieser Schritt Teil einer klaren Strategie: „Die Oberliga verlangt mehr denn je professionelle Zusammenarbeit. Mike und Pascal ergänzen sich hervorragend. Uns geht es nicht um Einzelpersonen, sondern darum, als Trainerteam die bestmöglichen Voraussetzungen für unsere Mannschaft zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreicher sein werden.“
Mit Beilfuß gewinnen die Münsteraner einen UEFA-B-Lizenz-Inhaber mit Trainererfahrung unter anderem bei der DJK TuS Hordel und dem DSC Wanne-Eickel. Der studierte Sportwissenschaftler und Grundschullehrer absolvierte zuletzt Hospitationen beim VfL Bochum, FC Schalke 04 U23, Bonner SC, ETB Schwarz-Weiß Essen, Türkspor Dortmund und Beşiktaş Istanbul und vertiefte sein Wissen in den Bereichen Trainingslehre, Spielanalyse und Sportpsychologie.
„Erfolg entsteht heute nicht mehr durch Einzelpersonen, sondern durch funktionierende Teams. Genau diesen Weg gehen wir beim TuS Hiltrup – auf und neben dem Platz“, so Prieto.