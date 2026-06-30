Das ist das neue Trainer-Duo bei Oberligist TuS Hiltrup

(v.l.:) Mike Scollie, Pascal Beilfuß und Ahmed Ali. – Foto: TuS Hiltrup

Mike Scollie (36) und Pascal Beilfuß (34) werden beim Oberligisten TuS Hiltrup in der Spielzeit 2026/27 an der Seitenlinie stehen. Scollie steigt als bisherigen Co-Trainer auf. Sein ab sofort gleichberechtigter Trainer-Partner war zuletzt beim DSC Wanne-Eickel tätig. Seit seiner Entlassung im März 2025 war Beilfuß vereinslos.

Ahmed Ali bleibt als Co-Trainer an Bord und übernimmt zusätzlich die Funktion des Kadermanagers. Komplettiert wird das Funktionsteam durch Torwarttrainer Andreas Daweke, das Betreuerteam um die Familie Kimmina sowie die medizinische Abteilung.