"Das ist das finale Spiel": FC Hennef winkt der Klassenerhalt

Fußhöller warnt jedoch eindringlich vor dem Gegner: „Ich bin mir sicher, dass Königsdorf auch voll motiviert sein wird, alles reinhauen wird, um Albert Deuker einen gebührenden Abschied zu liefern. Uns wird definitiv keine Laufkundschaft erwarten.“

Dass Königsdorf auch im letzten Spiel ernst macht, ist für Hennef Fluch und Chance zugleich. „Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass uns dann auch am Sonntag da ein ganz anderer Gegner als in der vergangenen Woche mit Weiden gegenübersteht. Nämlich ein Gegner, der uns definitiv alles abverlangen wird.“

Personell blicken die Hennefer mit Sorgen auf einen ihrer wichtigsten Spieler: „Leider hat sich gegen Weiden Nils Teixeiras Muskelverletzung wieder bemerkbar gemacht. Da ist es noch recht knapp, ob es für Tex am Sonntag reichen wird.“ Es wäre das letzte Spiel in der Karriere des Routiniers. „Von daher kann man davon ausgehen, dass er alles Mögliche tun wird, was in seiner Macht steht – als auch unsere medizinische Abteilung.“

Die übrige Kadersituation sei zwar nicht ideal, werde aber nicht als Ausrede genutzt. „Die Jungs, die auf dem Platz stehen, werden sich voll reinwerfen. Es wird versucht, den letzten Schritt der Saison zu machen und über die Ziellinie zu gehen – sprich den Klassenerhalt zu erreichen.“

Für Hennef zählt am Sonntag nur der Sieg – während Königsdorf seine starke Saison mit einem Erfolg für Trainer Albert Deuker krönen will. Viel spricht also für ein intensives, umkämpftes Saisonfinale im Anton-Klein-Sportpark.