Am Sonnabend um 16:49 Uhr war es amtlich: Mit dem Schlusspfiff brachen auf dem Feld wie am Seitenrand alle Dämme. Die TSG Grün-Weiß Möser hat es geschafft: Durch einen 4:0-Heimerfolg krönte sich der Tabellenführer am letzten Spieltag zum Meister der Landesklasse 2 und damit zum Landesliga-Aufsteiger.
"Für den Verein ist das historisch", unterstreicht Ronny Kryk aus dem Trainerteam mit Henry Jentzsch. "Früher zu meinen aktiven Zeiten hat Möser immer nur in der Kreisliga oder Kreisoberliga gespielt. Dass wir in der neuen Saison in der Landesliga spielen, ist fantastisch", betont Kryk. Es wird das erste Mal sein, dass die Grün-Weißen in der zweithöchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt vertreten sind. "Das ist das Ergebnis der starken Vereinsarbeit über viele Jahre", gibt der Trainer die Gratulation an die vielen Mitwirkenden hinter den Kulissen weiter.
Der Großteil seiner Meistermannschaft entwuchs einst den eigenen Junioren. "Hier spielt keiner, weil er dafür Geld bekommt, sondern weil man Lust hat, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein", lobt Kryk die Stimmung innerhalb des Teams: "Wir sind eine richtig verschworene Truppe. Der Zusammenhalt hat uns durch die Saison getragen."
Nach Rang vier in der Vorsaison hatte Möser durchaus mit einer erneuten Platzierung in der Spitzengruppe geliebäugelt. Spätestens die Hinrunde - mit zwölf Siegen und drei Remis bei keiner Niederlage - und der Vorsprung von sechs Punkten auf den ersten Verfolger hat bewiesen: Die TSG könnte bereit sein für den großen Schritt. Dann allerdings häuften sich im Frühjahr die Verletzungen. "Wir mussten viel rotieren", sagt Kryk. Keines der ersten fünf Pflichtspiele des Jahres konnte Möser gewinnen. "Die Jungs haben trotzdem einfach weitergemacht", lobt der Coach.
Die TSG fand zurück in die Spur. Mit fünf Siegen in Serie hatten sich die Grün-Weißen ihren ersten Matchball erarbeitet. Diesen konnten sie in der Vorwoche gegen den TSV Niederndodeleben noch nicht verwandeln (0:2). Dafür war der Jubel eine Woche später nach dem 4:0-Erfolg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens umso größer. So durfte im Jerichower Land bis tief in die Nacht gefeiert werden - unter anderen mit "gefühlt 30 Sekt- und Bierduschen für den Trainer", so Kryk.
Doch was wurde dort eigentlich in Möser gefeiert - die Meisterschaft oder der Aufstieg? "Beides", antwortet der 47-Jährige sofort. "Ich weiß gar nicht, wer das Gerücht gestreut hatte, dass wir auf den Landesliga-Aufstieg verzichten könnten. Dass wir aufsteigen, wenn wir Meister werden, stand außer Frage."
So bekommt die LOTTO-Landesliga Nord in der Saison 2026/27 einen Neuling. Worauf dürfen sich die anderen Vertreter der Liga freuen? "Auf eine Mannschaft, die richtig Bock darauf hat, Fußball zu spielen", sagt Kryk mit Verweis auf den ebenfalls gewonnenen Fairplay-Pokal. "Und auf eine Truppe, die trotz vieler Anfragen so zusammenbleibt und den Schritt in die Landesliga gemeinsam geht. Das ist mehr als ein Team, das ist die TSG-Familie."