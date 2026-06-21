"Das ist das Ergebnis der starken Vereinsarbeit über viele Jahre" Landesklasse 2 +++ Mit einem 4:0-Erfolg über Kleinmühlingen krönt die TSG Grün-Weiß Möser die Meisterschaft und den Aufstieg von Kevin Gehring · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

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Am Sonnabend um 16:49 Uhr war es amtlich: Mit dem Schlusspfiff brachen auf dem Feld wie am Seitenrand alle Dämme. Die TSG Grün-Weiß Möser hat es geschafft: Durch einen 4:0-Heimerfolg krönte sich der Tabellenführer am letzten Spieltag zum Meister der Landesklasse 2 und damit zum Landesliga-Aufsteiger.

"Für den Verein ist das historisch", unterstreicht Ronny Kryk aus dem Trainerteam mit Henry Jentzsch. "Früher zu meinen aktiven Zeiten hat Möser immer nur in der Kreisliga oder Kreisoberliga gespielt. Dass wir in der neuen Saison in der Landesliga spielen, ist fantastisch", betont Kryk. Es wird das erste Mal sein, dass die Grün-Weißen in der zweithöchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt vertreten sind. "Das ist das Ergebnis der starken Vereinsarbeit über viele Jahre", gibt der Trainer die Gratulation an die vielen Mitwirkenden hinter den Kulissen weiter.

Der Großteil seiner Meistermannschaft entwuchs einst den eigenen Junioren. "Hier spielt keiner, weil er dafür Geld bekommt, sondern weil man Lust hat, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein", lobt Kryk die Stimmung innerhalb des Teams: "Wir sind eine richtig verschworene Truppe. Der Zusammenhalt hat uns durch die Saison getragen." Unbesiegt durch die Hinrunde, schwieriger Start ins neue Jahr Nach Rang vier in der Vorsaison hatte Möser durchaus mit einer erneuten Platzierung in der Spitzengruppe geliebäugelt. Spätestens die Hinrunde - mit zwölf Siegen und drei Remis bei keiner Niederlage - und der Vorsprung von sechs Punkten auf den ersten Verfolger hat bewiesen: Die TSG könnte bereit sein für den großen Schritt. Dann allerdings häuften sich im Frühjahr die Verletzungen. "Wir mussten viel rotieren", sagt Kryk. Keines der ersten fünf Pflichtspiele des Jahres konnte Möser gewinnen. "Die Jungs haben trotzdem einfach weitergemacht", lobt der Coach.