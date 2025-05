"Das ist charakterlich aktuell echt stark von der Mannschaft"

Zwar ist klar, dass Nörten-Hardenberg in der kommenden Saison nicht mehr in der Landesliga auflaufen wird, dennoch spielt man weiter auf höchstem Niveau mit. Das musste am gestrigen Mittwoch Eintracht Northeim am eigenem Leib erfahren..

Der Start der Partie ging allerdings klar an Northeim, die zuvor drei mal in Serie nicht gewinnen konnten. "Wir haben etwas gebraucht, um reinzukommen." sah Dennis Zeibig, Kapitän des SSV. Symptomatisch fiel auch das 0:1 nach einem abgefälschten Schuss von Dustin Braun in der elften Minute.

"Dann haben wir das Spiel an uns gerissen." so Zeibig. So dauerte es auch nur acht Minuten, bis Nörten-Hardenberg ausgleichen konnte. Lukas Nensel markierte das 1:1 und nur weitere zehn Minuten später konnte der SSV die Partie sogar gänzlich drehen, nachdem Tim Armbrecht traf. Mit dem 2:1 ging es dann in die Kabine, doch auch in der zweiten Halbzeit konnte Northeim sich nicht wirklich fangen. "In der zweiten Halbzeit hatte Northeim gefühlt keinen Schuss." so Dennis Zeibig.

Stattdessen legte Nörten das dritte Tor nach. Bent Friebe traf in der 56. Minute zum 3:1 und brachte das Heimteam auf die Siegerstraße. Nach dem Sieg am Wochenende war Zeibig froh über die Leistung am gestrigen Mittwochabend. "Es hätten sogar noch eins, zwei Tore mehr werden können, aber wie am Sonntag war das mannschaftlich eine geschlossene und sehr reife Leistung."