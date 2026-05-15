"Das ist alles eine große Farce"

Trainer Dennis Jaacks und Eutin 08 benötigen noch einen Punkt für den Klassenerhalt. – Foto: Olaf Wegerich

Was für eine unglaubliche Wende im Abstiegskampf. Eutin 08 feierte am vergangenen Wochenende nach dem 2:1-Erfolg bei der Kaltenkirchener TS den sicher geglaubten Klassenerhalt in der Flens-Oberliga, denn Abstiegskontrahent MTSV Hohenwestedt unterlag dem PSV Neumünster vor eigenem Publikum mit 1:3 und war mit vier Punkten Rückstand vor dem letzten Spieltag bereits sicher sportlich abgestiegen.

Was für eine unglaubliche Wende im Abstiegskampf. Eutin 08 feierte am vergangenen Wochenende nach dem 2:1-Erfolg bei der Kaltenkirchener TS den sicher geglaubten Klassenerhalt in der Flens-Oberliga, denn Abstiegskontrahent MTSV Hohenwestedt unterlag dem PSV Neumünster vor eigenem Publikum mit 1:3 und war mit vier Punkten Rückstand vor dem letzten Spieltag bereits sicher sportlich abgestiegen.

Der grüne Tisch verändert den Abstiegskampf

Abre am Mittwoch wurden dem MTSV Hohenwestedt, wie YOUKICK bereits ausführlich berichtete, die drei Punkte und fünf Tore (5:0) nach deren Einspruch vom Ausschuss für Verwaltung und Recht beim SHFV aus dem mit 1:2 verlorenen Spiel bei Phönix Lübeck II zugesprochen.

Damit ergibt sich sportlich eine völlig neue Konstellation, wenn am Samstagnachmittag am Eutiner Waldeck Eutin 08 und der MTSV Hohenwestedt um 14:00 Uhr zum Showdown aufeinandertreffen. Hohenwestedt, das noch am letzten Samstag den Abstieg betrauerte, kann nun wieder mit einem Auswärtssieg aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern und dürfte hoch motiviert in das Spiel gehen.

Psychologischer Vorteil oder Party-Kater?

Noch ist allerdings Eutin 08 im Vorteil, das zuletzt zwei Siege einfahren konnte, vor eigenem Publikum spielt und einen Zähler Vorsprung vorweisen kann. So weit, so gut. Aber die Frage ist, wie die Rosenstädter, die bereits ausgiebig im Feiermodus waren, mit der neuen Situation umgehen und sie auf dem Platz bewältigen können.

Dass der MTSV Hohenwestedt den letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt ergreift, ist nachvollziehbar und nicht verwerflich. Dass einem Verein wie dem 1. FC Phönix Lübeck mit Ambitionen im Profifußball ein solcher Fehler unterläuft, ist aus deren Sicht mit Blick auf die Tabelle leichter zu verschmerzen.

Eutiner Frust über die Rolle des Verbandes

Richtig bitter könnte es aber für Eutin 08 werden, wenn die Spieler am morgigen Samstag dem Drama und der Nervenprobe nicht gewachsen sein sollten. Und hier kommt der SHFV ins Spiel, der sich von einer Teilschuld an der Situation nicht freisprechen kann.

Restlos bedient war Eutins Trainer Dennis Jaacks, als er am Mittwoch vom SHFV über die neue Ausgangssituation in Kenntnis gesetzt wurde. „Das ist alles eine große Farce … Ich will mich lieber nicht weiter hierzu äußern und hoffe, dass wir am Samstag die richtige Antwort auf dem Platz geben!“, war das Einzige, was ihm auf Nachfrage durch YOUKICK zu entlocken war.

Das ist nur allzu verständlich, denn Dennis Jaacks gilt nicht nur als fairer Sportsmann, sondern auch – und das nicht nur in seiner neuen Funktion als Politiker – als Mann, der mit bedacht gewählten Worte.

Hohenwestedt reist ohne Druck zum Showdown

Auch beim MTSV Hohenwestedt gibt man sich eher bedeckt. „Wir haben nichts zu verlieren“, betont Trainer Arend Müller, der bis auf den gelbgesperrten Jannes Dolling auf den kompletten Kader zurückgreifen kann.