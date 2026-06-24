Das i-Tüpfelchen einer langen Fußballreise Der FC Einheit Bad Berka hat Vereinsgeschichte geschrieben. Als Meister der Landesklasse 1 steigen die Kurstädter erstmals in die Thüringenliga auf. Besonders bemerkenswert ist dabei die Entwicklung des Vereins: Bis zum Sommer 2023 spielte Bad Berka noch auf Kreisebene, nur zwei Jahre später gehört der Club nun Thüringens höchster Spielklasse an. von André Hofmann · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der Thüringenliga-Aufstieg mit dem FC Einheit Bad Berka ist ein Highlight in der bewegten Fußballer Laufbahn von Marco Schuchardt. – Foto: © Sandy Försterling

Für Marco „Schuche“ Schuchardt ist dieser Erfolg ein ganz besonderer. Der erfahrene Mittelfeldspieler blickt auf eine lange Laufbahn zurück und sammelte bereits Thüringenliga-Erfahrung beim FC An der Fahner Höhe sowie bei der SpVgg Geratal. Ein Aufstieg aus der Landesklasse in die Thüringenliga war ihm bislang jedoch noch nicht gelungen.

„Der Aufstieg mit Bad Berka bedeutet mir, ehrlich, richtig viel“, sagt Schuchardt. Gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit, sich bei wichtigen Wegbegleitern zu bedanken: „Ein großes Dankeschön und ein kleines Küsschen an Justin Scheeder, unseren Mister Magerquark. Und natürlich vielen Dank an den damaligen Trainer Jan Hanke für das Vertrauen, mich trotz meiner schweren Verletzung nach Bad Berka zu holen.“ Zusammenhalt als Erfolgsfaktor Dass der Aufstieg für den Verein, die Stadt und das Umfeld eine besondere Bedeutung hat, war laut Schuchardt über die gesamte Saison hinweg spürbar. „Man hat an jedem einzelnen Wochenende gemerkt, wie viel der Stadt Bad Berka und den Fans dieser Aufstieg bedeuten würde. Es hätte alle mit Stolz erfüllt – und genau das hat es am Ende auch.“

Ein wesentlicher Grund für den Erfolg sei dabei die besondere Struktur innerhalb der Mannschaft gewesen. Viele Spieler kennen sich bereits seit Jugendzeiten und sind gemeinsam den Weg nach oben gegangen. „Ein großer Teil des Kaders spielt bereits seit der Jugend zusammen. Denis Jäpel, Simran Daliwal, Fabian Schaft oder auch Gedeon Weiß – das allein ist doch schon eine super Sache.“ Hinzu kamen laut Schuchardt einige Neuzugänge, die sich schnell integriert hätten. „Man hat speziell in dieser Saison gemerkt, dass dadurch eine echte Gemeinschaft entstanden ist. Dazu kamen einige Neuzugänge, die es alle überragend gemacht haben. Wir sind eine sehr, sehr homogene Mannschaft mit drei, vier Anführern und vielen Arbeitern.“ Diese Mischung zahlte sich aus. Während zahlreiche Spitzenteams der Landesklassen frühzeitig auf ihr Aufstiegsrecht verzichteten, bekannte sich Bad Berka klar zum Ziel Thüringenliga und setzte dieses als Meister der Landesklasse 1 letztlich auch um.

Feierlichkeiten bis tief in die Nacht Nach dem entscheidenden Schritt Richtung Thüringenliga wurde der Erfolg selbstverständlich auch gefeiert. „Der Aufstieg wurde schon nach dem Spiel in Neustadt ein wenig eingeleitet. Ich meine da auch das ein oder andere feuchte Auge gesehen zu haben“, berichtet Schuchardt mit einem Schmunzeln. Die große Feier folgte dann rund um das letzte Heimspiel gegen Eisenberg und das parallel stattfindende Brunnenfest in Bad Berka. „Da gab es kein Halten mehr. Spätestens auf der Rückfahrt im Bus, später beim Brunnenfest und zu guter Letzt in unserer Kabine, wo dann gegen drei Uhr die Lichter ausgingen.“ Rückblickend spricht Schuchardt von einem gelungenen Abschluss einer außergewöhnlichen Saison: „Alles in allem war es ein wirklich rundum gelungenes Wochenende.“

Marco Schuchardt will sich mit Bad Berka in der Thüringenliga etablieren. – Foto: © Janine Volbert