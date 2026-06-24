Das i-Tüpfelchen einer langen Fußballreise

Für Marco „Schuche“ Schuchardt ist dieser Erfolg ein ganz besonderer. Der erfahrene Mittelfeldspieler blickt auf eine lange Laufbahn zurück und sammelte bereits Thüringenliga-Erfahrung beim FC An der Fahner Höhe sowie bei der SpVgg Geratal. Ein Aufstieg aus der Landesklasse in die Thüringenliga war ihm bislang jedoch noch nicht gelungen.
„Der Aufstieg mit Bad Berka bedeutet mir, ehrlich, richtig viel“, sagt Schuchardt. Gleichzeitig nutzt er die Gelegenheit, sich bei wichtigen Wegbegleitern zu bedanken: „Ein großes Dankeschön und ein kleines Küsschen an Justin Scheeder, unseren Mister Magerquark. Und natürlich vielen Dank an den damaligen Trainer Jan Hanke für das Vertrauen, mich trotz meiner schweren Verletzung nach Bad Berka zu holen.“
Dass der Aufstieg für den Verein, die Stadt und das Umfeld eine besondere Bedeutung hat, war laut Schuchardt über die gesamte Saison hinweg spürbar. „Man hat an jedem einzelnen Wochenende gemerkt, wie viel der Stadt Bad Berka und den Fans dieser Aufstieg bedeuten würde. Es hätte alle mit Stolz erfüllt – und genau das hat es am Ende auch.“
Ein wesentlicher Grund für den Erfolg sei dabei die besondere Struktur innerhalb der Mannschaft gewesen. Viele Spieler kennen sich bereits seit Jugendzeiten und sind gemeinsam den Weg nach oben gegangen. „Ein großer Teil des Kaders spielt bereits seit der Jugend zusammen. Denis Jäpel, Simran Daliwal, Fabian Schaft oder auch Gedeon Weiß – das allein ist doch schon eine super Sache.“
Hinzu kamen laut Schuchardt einige Neuzugänge, die sich schnell integriert hätten. „Man hat speziell in dieser Saison gemerkt, dass dadurch eine echte Gemeinschaft entstanden ist. Dazu kamen einige Neuzugänge, die es alle überragend gemacht haben. Wir sind eine sehr, sehr homogene Mannschaft mit drei, vier Anführern und vielen Arbeitern.“ Diese Mischung zahlte sich aus. Während zahlreiche Spitzenteams der Landesklassen frühzeitig auf ihr Aufstiegsrecht verzichteten, bekannte sich Bad Berka klar zum Ziel Thüringenliga und setzte dieses als Meister der Landesklasse 1 letztlich auch um.
Nach dem entscheidenden Schritt Richtung Thüringenliga wurde der Erfolg selbstverständlich auch gefeiert. „Der Aufstieg wurde schon nach dem Spiel in Neustadt ein wenig eingeleitet. Ich meine da auch das ein oder andere feuchte Auge gesehen zu haben“, berichtet Schuchardt mit einem Schmunzeln. Die große Feier folgte dann rund um das letzte Heimspiel gegen Eisenberg und das parallel stattfindende Brunnenfest in Bad Berka. „Da gab es kein Halten mehr. Spätestens auf der Rückfahrt im Bus, später beim Brunnenfest und zu guter Letzt in unserer Kabine, wo dann gegen drei Uhr die Lichter ausgingen.“ Rückblickend spricht Schuchardt von einem gelungenen Abschluss einer außergewöhnlichen Saison: „Alles in allem war es ein wirklich rundum gelungenes Wochenende.“
Mit dem Aufstieg beginnt für den FC Einheit Bad Berka nun das nächste Kapitel. Die Ziele für die Premierensaison in der Thüringenliga sind klar definiert. „Als Aufsteiger geht es natürlich in erster Linie um den Klassenerhalt“, sagt der 36-Jährige. Darüber hinaus hofft der Routinier, dass sich der Verein dauerhaft in der Liga etablieren kann. „Speziell für mich geht es aber darum, Bad Berka stabil in der Thüringenliga zu etablieren.“
Auch persönlich könnte die kommende Spielzeit für ihn noch einen besonderen Meilenstein bereithalten. In seiner dann 20. Saison im Männerbereich winkt das 400. Pflichtspiel. „Es wäre natürlich cool, wenn ich mein 400. Spiel machen könnte. Aber das wäre nur Schmuck am Nachthemd.“ Unabhängig davon hat Schuchardt mit dem erstmaligen Thüringenliga-Aufstieg des FC Einheit Bad Berka bereits einen Erfolg erlebt, der in seiner langen Fußballlaufbahn einen besonderen Platz einnehmen wird.