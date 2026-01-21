Das Hohberger Hallenmasters 2026 gewinnt der SV Stadelhofen

In der Landesliga muss der SV Stadelhofen in der Frühjahrssaison noch um den Klassenerhalt kämpfen, in der Halle erweist sich das junge Team aus dem Renchtal der Konkurrenz aus der Ortenau mehr als ebenbürtig. Dies gilt zumindest für das 50. Hallenmasters am vergangenen Samstag in der Niederschopfheimer Hohberghalle, wo die Stadelhofener sechs von sechs Spielen in der regulären Spielzeit gewannen. In der Vorrunde setzte sich der SVS mit 4:0 gegen die SF Kürzell, mit 1:0 gegen TGB Lahr und mit 3:1 gegen den SV Niederschopfheim II durch. Im Viertelfinale bezwangen die Stadelhofener den SC Durbachtal mit 2:0, und im Halbfinale musste sich der Verbandsligist SC Lahr dem Landesligisten mit 1:2 beugen. Anschließend ließen die Stadelhofener im Endspiel auch dem Bezirksligisten SC Offenburg keine Chance und gewannen mit 2:0. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.