Das Hochrisikospiel an der Römerstraße Bei Alemannia Aachen ist nach Spielabbruch und Trainer-Rauswurf Feuer unterm Dach. Die Polizei stellt sich auf bis zu 1000 Gästefans ein. Gastgeber SV Straelen muss die Krise am Tivoli verschärfen.

Der Tivoli brodelt gewaltig. Am vergangenen Sonntag wurde die Partie des Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen gegen Borussia Mönchengladbach II in der 88. Minute abgebrochen. Ein Becherwerfer, der inzwischen ermittelt ist, hatte Linienrichter Felix Weller am Kopf getroffen. Die Partie wird höchstwahrscheinlich vom Westdeutschen Fußball-Verband mit 2:0 für die Borussia gewertet, die zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 1:0 in Führung gelegen hatte.

Nur drei Tage später wurde die Fußball-Welt vieler Anhänger des Traditionsvereins endgültig auf den Kopf gestellt. Überraschend trennte sich der Verein von Trainer Fuat Kilic, der die Mannschaft in der vergangenen Saison auf einem Abstiegsplatz übernommen und zum Klassenerhalt geführt hatte. Bei vielen Alemannia-Fans steht Kilic deshalb hoch im Kurs und genießt Retter-Status. Aachens Geschäftsführer Sascha Eller begründete die Entscheidung am Mittwoch in einer Pressemitteilung unter anderen mit „intensiven Analysen der Vereinsführung“. So etwas klingt in Fan-Ohren nach technokratischem Rasenballsport-Sprech. Die entsprechende Replik in den sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten. Der Tenor des Anhangs auf den Punkt gebracht: „Vorstand raus !“ Ausgerechnet in dieser komplizierten Gemengelage reist Alemannia Aachen am Samstag zur Straelener Römerstraße. Der Sicherheitsdienst des Gastgebers SV Straelen und die Polizei sind vorgewarnt. „Es handelt sich um ein Spiel der höchsten Sicherheitskategorie. Wir rechnen mit bis zu 1000 Zuschauern aus Aachen, wobei die Alemannia auch Kategorie-C-Fans in ihren Reihen hat, die potenziell gewaltbereit sind“, sagt Stefan van Ackeren von der Kreispolizei Kleve, der regelmäßig mit am runden Tisch sitzt, wenn die Viertliga-Spiele in Straelen vorbereitet werden.

Für die Verantwortlichen sind die Reaktionen des Aachener Anhangs auf die jüngsten Ereignisse nur schwer einzuschätzen. „Es kann in solchen Situationen sein, dass die Fans zu Hause bleiben und ihre Unterstützung verweigern. Es kann aber auch passieren, dass sie ihrem Unmut freien Lauf lassen“, so van Ackeren. Am Samstag sind rund 80 Beamte vor Ort, die für die nötige Sicherheit sorgen sollen und auf das Prinzip Deeskalation setzen. „Die Kollegen wissen, was zu tun ist und reagieren nicht auf kleine Provokationen. Wir schreiten auch nicht sofort ein, wenn beispielsweise ein paar Bengalos gezündet werden“, sagt van Ackeren. Bei Bedarf können die Beamten Verstärkung anfordern. „Das wäre allerdings der Super-GAU, der bislang Gott sei Dank in Straelen noch nicht eingetreten ist.“

Verlieren verboten für den SVS