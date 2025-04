Das Hoch von YF hält an - Rückschlag für Winterthurs U21

Am 25. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat Winterthur überraschenderweise bei Uzwil verloren. Dafür fand Tuggen auf die Siegerstrasse zurück und auch YF Juventus war siegreich. In der Gruppe 2 ist Dietikon zu einem klaren Auswärtssieg gelangt.

Verloren: Winterthur unterliegt Tabellenletzten

Im Duell zwischen dem Gruppenersten Winterthur U21 und Schlusslicht Uzwil haben die St. Galler dem Leader überraschenderweise eine 2:4-Niederlage zugefügt.

Uzwil, das zuletzt schon YF Juventus und Eschen/Mauren ein Bein gestellt hatte, startete besser in die Partie. Nach rund einer Viertelstunde ging das Heimteam durch einen Kopfball von Michel Lanker in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Hajrovic auf 2:0 und eben dieser Hajrovic war in der 60. Minute für das zwischenzeitliche 3:0 besorgt.