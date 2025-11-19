Das Hinrundenfazit der Wormatia aus Worms

Worms. Erst nach dem Heimspiel gegen den FK Pirmasens am 6. Dezember beginnt für die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms eine dreimonatige Winterpause. Doch schon am vergangenen Wochenende endete für die Wormaten die Hinrunde. Das Spiel am Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern (19 Uhr) läutet die Rückrunde ein. Zeit für eine Halbjahres-Bilanz.

Die Ausgangslage: Beim Trainingsauftakt vor der laufenden Saison schlüpften nicht nur ein neuer Trainer und ein neuer Co in die Trainingsklamotten des VfR Wormatia Worms. Auch ein Großteil des Kaders war neu. Der Wunsch der Wormatia-Verantwortlichen nach mehr Kontinuität in der Mannschaft erfüllte sich also auch in dieser Sommervorbereitung nicht. Weil Anouar Ddaou als künftiger VfR-Trainer jedoch schon frühzeitig feststand, waren Worms’ sportliche Planungen weiter fortgeschritten als in den vergangenen Jahren – als die Mannschaft regelmäßig erst nach Saisonstart komplettiert wurde. Für die Bewertung seines Wirkens wünschte sich Ddaou von Anfang an Zeit und spricht seit seinem Einstieg von einer „langfristigen Entwicklung“. Sein Ziel und das aller Wormaten: die mittelfristige Rückkehr in die Regionalliga.

Um den Wunsch vieler Wormaten zu erfüllen, bis Saisonende im Aufstiegsrennen mitzumischen, müssten die sechstplatzierten Wormser zunächst mal wieder an Platz zwei (Relegation) und die davor rangierenden Teams 1. FC Kaiserslautern II, TuS Koblenz, FV Engers und FC Emmelshausen-Karbach heranrücken. Die Vereine, gegen die das Ddaou-Team (Ausnahme Engers) in der Hinrunde nicht gewinnen konnte. Die Chance, es besser zu machen, gibt es beim Rückrundenauftakt am Freitag, wenn die FCK-Reserve in der EWR-Arena antritt.

Die Ausbeute: Wäre der Text einen Monat eher erschienen, sähe die Bilanz weitaus positiver aus (letzter Sieg am 18. Oktober). Doch erst am vergangenen Wochenende beschlossen die Wormser die Hinrunde und stehen nach fünf Ligaspielen in Folge unter Druck. Der Abstand zur Spitzengruppe wuchs zuletzt wöchentlich. Der FK Pirmasens auf Platz eins hat zehn Zähler mehr als der VfR. Weil die Wormser gegen den FKP auch das Aus im Verbandspokal (Viertelfinale) ereilte, drohen sie schon in diesem Herbst – wie auch im Vorjahr – frühzeitig ihre Saisonziele zu verspielen.

Was positiv auffällt: Im Vergleich zum Vorjahr haben die Wormser eine weitaus bessere Hinrunde gespielt. Das spiegelt sich nicht nur in der Punktanzahl wider (21 Punkte 2024/25, 30 2025/26). Auch die Auftritte geben weniger Anlass zur Sorge. Ein erneuter Stimmungsboykott der Wormatia-Supporter angesichts blutleerer Auftritte ist derzeit nicht zu befürchten. Die VfR-Anhänger honorieren den Einsatz der Spieler. Kapitän Altin Vrella hatte zuletzt betont, dass es keine Kompromisse bei der Herangehensweise an die Spiele geben dürfe: „Lauf- und Zweikampfstärke können wir immer beeinflussen.“ Diese Basics fordert auch Anouar Ddaou vehement ein und stellte diese bei seinem Team lediglich nach der Pleite bei Schlusslicht FV Eppelborn (1:4) in Frage.

Ansonsten gilt: die Wormatia steht in dieser Saison für Einstellung, Leidenschaft und Siegeswille. Dass die Wormser besser dastehen als in der Vorsaison, liegt auch daran, dass sie regelmäßig von Minute eins an (neun Tore in Anfangsviertelstunde, Anm. Ligaspiele) voll da sind und bis zum Abpfiff den Glauben an die eigenen Stärken nicht verlieren (zwölf Tore in Schlussviertelstunde). Nach dem Hinrundenfinale gegen Rot-Weiß Koblenz (3:3) klang Leader Laurenz Graf trotz der andauernden Ergebniskrise, zu der sein Gesichtsausdruck deutlich besser passte, optimistisch: „Die Stimmung bei uns ist gut, wir stehen füreinander ein. Die Zukunft unserer Mannschaft wird positiv.” Ein weiterer wesentlicher Unterschied zum Wormatia-Tief im Herbst 2024, als rund um den Verein eine sehr negative Stimmungslage herrschte.

Was der Mannschaft fehlt: Die Topspiele haben es gezeigt: die Wormatia ist nicht die Mannschaft, die es in der Liga zu schlagen gilt. Sie ist aber in der Lage, jeden Oberligisten zu schlagen. Die Pleite in Eppelborn ließe auch den Schluss zu, dass sie gegen jedes Team verlieren kann, ist aber die Ausnahme, weil sie dank ihrer individuellen Qualität den meisten Gegnern überlegen ist. Doch was den Wormsern im Vergleich zu FK Pirmasens, TuS Koblenz und Co abgehen, sind entscheidende Merkmale. Diese Topteams sind reifer und haben mehr Erfahrung in ihren Reihen. Sie wirken abgezockter und kaltschnäuziger und sind in der Lage, auch an schwachen Tagen dank gefährlicher Standards und einer stabilen Defensive unspektakuläre Pflichtsiege einzufahren.

Was möglich ist: Anouar Ddaou hielt sich bei den Saisonzielen und Aufstiegsträumereien stets zurück. Er wolle, versicherte der Trainer immer wieder, mit seiner Mannschaft das Maximum erreichen. Sprich: aus den Fähigkeiten des Teams das Maximum herausholen. Nach der Hälfte der Saison steht fest, dass mancher Konkurrent in seiner Entwicklung dem VfR mindestens einen Schritt voraus ist. Leisten sich diese Vereine keine großen „Leistungseinbrüche“, gehören die Wormser am Saisonende, unabhängig von ihrer eigenen Entwicklung, zu den Teams hinter den Spitzenmannschaften.

Die Mannschaft: Die Wormser haben einen breiten Kader und mehrere Spieler, die zwischen Startelf und Bankplatz pendeln. Was sie nicht haben: einen großen Kern an Oberliga-Ausnahmespielern. Im Tor gehört Tobias Edinger zur Liga-Spitze seines Fachs. Die Defensive war in der Hinrunde aber ein Schwachpunkt des Teams (28 Gegentore in 17 Spielen), kassierte vermeidbare Gegentore (Stichwort Standards) und gab der Mannschaft, auch wegen fehlender Kontinuität, keine Sicherheit. Im Mittelfeld war der mehrwöchige Ausfall von Vize-Kapitän Tom Fladung nicht zu kompensieren. Im Angriff fehlt ein konstanter Torjäger, der verlässlich Tore garantiert.