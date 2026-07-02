Das Highlight des Sommers: Erfurt vs. Nürnberg II in Gleichamberg

Dabei trifft der FC Rot-Weiß Erfurt auf die U23 des 1. FC Nürnberg II. Beide Mannschaften stehen für modernen, intensiven und ausbildungsorientierten Fußball und dürften den Zuschauern in Gleichamberg einen spannenden Sommerabend bieten.
Auch die Entstehung dieses besonderen Spiels war für den Verein kein Zufall, sondern ein bewusstes Projekt mit viel Herzblut. „So ein Spiel wollte ich schon länger mal nach Gleichamberg holen“, so Florschütz. „Eigentlich hatte ich Aubstadt im Auge – ursprünglich gegen die Nürnberger Amateure. Durch Kontakte und die Verbindung über Nürnberg und Erfurt hat sich dann diese attraktive Lösung ergeben.“
Besonders freut man sich im Verein auch über die regionale Strahlkraft der Partie. „Es gibt bei uns einige Erfurt-Fans, aber auch Club-Anhänger in der Mannschaft und im Umfeld. Für die Region ist das sicher ein richtig interessantes Spiel“, betont der Vorsitzende.
Neben dem sportlichen Duell erwartet die Besucher ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – mit Essen, Getränken und musikalischer Begleitung wird der Abend bewusst als Familien- und Vereinsfest gestaltet.
„Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer, um 80 Jahre Fußballgeschichte gemeinsam in der Abendsonne zu feiern“, sagt Florschütz abschließend.
Die besondere Mischung aus regionaler Verbundenheit, Vereinsgeschichte und attraktivem Gegnerfeld macht das Spiel zu einem echten Höhepunkt im Jubiläumsjahr. In Gleichamberg soll so ein Fußballabend entstehen, der noch lange in Erinnerung bleibt.
Der Online-Ticketverkauf läuft bereits und endet am 10.07.2026 um 18:00 Uhr.
* Jugendlicher / Erwachsener (ab 15 Jahre): 12,50 €
* Kinder (6–14 Jahre): 7,38 €
* Kinder unter 6 Jahren: freier Eintritt