Das Highlight des Sommers: Erfurt vs. Nürnberg II in Gleichamberg Am 10. Juli 2026 wird Gleichamberg zum Schauplatz eines besonderen Fußballabends: Der TSV 08 Gleichamberg lädt ab 18 Uhr zum großen Jubiläumsspiel anlässlich von „80 Jahren Fußballtradition“ ein. Auf dem Programm steht ein attraktives Testspiel zwischen zwei ambitionierten Regionalliga-Teams, das sportlich wie atmosphärisch einiges verspricht. von André Hofmann · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Junghanns

Dabei trifft der FC Rot-Weiß Erfurt auf die U23 des 1. FC Nürnberg II. Beide Mannschaften stehen für modernen, intensiven und ausbildungsorientierten Fußball und dürften den Zuschauern in Gleichamberg einen spannenden Sommerabend bieten.

Fr., 10.07.2026, 18:00 Uhr 1. FC Nürnberg Nürnberg II FC Rot-Weiß Erfurt Erfurt 18:00 PUSH Austragungsort ist der Sportplatz des TSV 08 Gleichamberg, der mit diesem Spiel seine lange Vereinsgeschichte feiert. Die Fußballabteilung wurde bereits 1946 gegründet und blickt damit auf eine gewachsene Tradition zurück, die nun mit diesem besonderen Highlight gewürdigt wird. „Grundlegend hätten wir erst 2027 unser offizielles Jubiläum“, erklärt Vereinsvorsitzender Falco Florschütz. „Aber 1946 wurde die Fußballabteilung schon gegründet und hat damals unregelmäßig gespielt. Das haben wir zum Anlass genommen, jetzt schon zu feiern.“

Auch die Entstehung dieses besonderen Spiels war für den Verein kein Zufall, sondern ein bewusstes Projekt mit viel Herzblut. „So ein Spiel wollte ich schon länger mal nach Gleichamberg holen“, so Florschütz. „Eigentlich hatte ich Aubstadt im Auge – ursprünglich gegen die Nürnberger Amateure. Durch Kontakte und die Verbindung über Nürnberg und Erfurt hat sich dann diese attraktive Lösung ergeben.“ Besonders freut man sich im Verein auch über die regionale Strahlkraft der Partie. „Es gibt bei uns einige Erfurt-Fans, aber auch Club-Anhänger in der Mannschaft und im Umfeld. Für die Region ist das sicher ein richtig interessantes Spiel“, betont der Vorsitzende.