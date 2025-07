„Das Hauptziel ist erstmal der frühzeitige Klassenerhalt"

Es war keine einfache Saison für die Mannschaft von Salzbergen-Coach Andre Meiners. Über die gesamte Saison hinweg ging es darum, die Klasse zu halten, was am Ende schließlich auch geling – garniert mit dem Bonus eines einstelligen Tabellenplatzes. Der Trainer der Alemannia hat sich im FuPa-Sommercheck einigen Fragen zur abgelaufenen Spielzeit, zur Vorbereitung und zur anstehenden Saison 2025/26 gestellt.

Erst einmal sind wir sehr glücklich, dass wir frühzeitig den Klassenerhalt geschafft haben. Gerade in der unteren Hälfte war es lange sehr eng und jeder Punkt zählte. Die Krönung der Saison war, dass wir trotz der personellen Probleme über fast die gesamte Saison hinweg am letzten Spieltag noch den 9. Tabellenplatz und somit erstmalig einen einstelligen Tabellenplatz erreichen konnten. Woran wir definitiv weiter arbeiten müssen ist die Rückwärtsbewegung, das Spiel gegen den Ball und insbesondere müssen wir mehr Konstanz reinbekommen. Wir sind noch zu schnell zufrieden und werden dadurch auch gerne mal zu bequem. Das wird in einer brutal engen Liga sofort bestraft.

Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?

Wir sind bereits am 24.06. in die Vorbereitung gestartet. Neben den üblichen Trainingseinheiten stehen auch einige Testspiele (SC Spelle-Venhaus, Vorwärts Wettringen, Teuto Riesenbeck und SV Langenhorst-Wellbergen), der Sparkassen-Cup in Listrup sowie der Maika & Band Cup bei GWA Rheine auf dem Programm. Highlight wird sicherlich das erste Testspiel am 02.07. gegen den benachbarten Oberligsten SC Spelle-Venhaus. (wetterbedingter Ausfall)