„Das hatte schon Comedy-Potenzial“ – Lehndorf bleibt souverän

„Lauingen/Bornum hat genauso begonnen wie erwartet. Hoch anlaufend und sehr aggressiv in den Zweikämpfen“, beschrieb Co-Trainer Sascha Schaumburg die Anfangsphase. Doch die Lehndorfer behielten kühlen Kopf: „Wir haben das aber sehr abgeklärt überspielt und haben wirklich nur sehr selten Schwierigkeiten gehabt und die Zweikämpfe auch sehr gut angenommen.“

Vor allem in der Offensive zeigte der Tabellenführer seine spielerische Überlegenheit. Zahlreiche Möglichkeiten wurden herausgespielt – und ebenso zahlreich vergeben. Schaumburg nahm es mit Humor: „Das hatte schon Comedy-Potenzial heute, ganz offen gesagt.“ Nur Leon-Alexander Konradt (34.) und Joker Rouven Vogel (82.) trafen ins Schwarze.

Während die Offensive also Chancen im Minutentakt liegen ließ, überzeugte die Defensive auf ganzer Linie. „Die Null hinten freut mich aber mehr, als dass die ausgelassenen Chancen mich ärgern“, betonte Schaumburg nach dem Schlusspfiff.

Mit dem Sieg festigt der Lehndorfer TSV seine Spitzenposition: Nach neun Spielen stehen 24 Punkte und ein beeindruckendes Torverhältnis von 37:11 zu Buche. Der Vorsprung auf Verfolger TSV Wendezelle beträgt nun fünf Punkte.