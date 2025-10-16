Das hatte Hilden Ratingen 04/19 voraus

Damian Apfeld wirkte konsterniert, fast schon erschüttert, als er nach der 0:2 (0:1)-Niederlage im Achtelfinale des Niederrheinpokals zur Pressekonferenz kam. Das Ausscheiden aus dem bei Ratingen 04/19 beliebten Wettbewerb hatte ihn natürlich mitgenommen –, aber vor allem die Art und Weise, wie sein Team gegen den Oberliga-Konkurrenten VfB 03 Hilden verloren hatte, ließ den Trainer einigermaßen fassungslos zurück.

Der 39-Jährige bekam etwas Zeit, sich zu sammeln, da der erste Kommentar zum Spiel traditionell vom Gäste-Coach kommt. Das war am Mittwochabend nicht Tim Schneider – der VfB-03-Cheftrainer fehlte aus familiären Gründen –, sondern dessen Assistent Philipp Schütz. Der fand: „Es war am Ende ein verdienter Sieg. Gerade mit der ersten Halbzeit waren wir absolut zufrieden, Ratingen hat uns ein bisschen überrascht mit der taktischen Herangehensweise, aber wir haben es sehr gut wegverteidigt und hätten auch mit einer deutlich höheren Führung als einem 1:0 in die Halbzeit gehen können.“

Was Schütz meinte: Einerseits hatten die Hildener noch einen ziemlichen Chancenwucher betrieben, andererseits hatte Apfeld diesmal auf eine Dreierkette wie der VfB 03 statt der zuletzt üblichen Vierer-Abwehrreihe gesetzt, mit drei Innenverteidigern: Almedin Gusic, Gianluca Silberbach und Phil Spillmann. Im Nachhinein kann man urteilen: Das ging nicht auf. Die Ratinger fanden so nicht den von ihrem Trainer erwarteten Weg ins gefährliche letzte Drittel des Spielfeldes, wurden minütlich nervöser und spielten teils hanebüchene Pässe. Dazu gleich mehr.

Schütz ergänzte: „In Halbzeit zwei war zu erwarten, dass Ratingen alles nach vorne wirft, und dann wird es nicht einfach, bei der Qualität, die da ist. Aber ich muss der gesamten Mannschaft ein großes Kompliment machen, sie hat das alles überragend wegverteidigt. Wir sind stolz und verdient in der nächsten Runde.“

Ehrlicher Verlierer

Dann war Apfeld an der Reihe und begann: „Auch aus unserer Perspektive war es ein verdientes Weiterkommen, über die kompletten 90 Minuten verdient.“ Mit dem Start, den ersten zehn, 15 Minuten, sei er noch zufrieden gewesen, aber dann „haben wir die Grundtugenden, man spricht immer von Basics, komplett vermissen lassen. Da hat uns Hilden einiges vorgemacht. Die taktische Herangehensweise ist das eine, aber du musst die richtige Reihenfolge wählen.“

Denn ob Vierer- oder Dreierkette: Die Einstellung müsse stimmen, ließ Apfeld durchklingen, denn auch beim Thema „individuelle Qualität“ sprach der Trainer wieder von der „richtigen Reihenfolge“. Die wäre demnach: Einstellung, Qualität und Taktik, und das bekamen seine Schützlinge an diesem Abend nicht hin. „Wir hatten sehr viele Pass- und Abspielfehler“, bemängelte der 04/19-Chefcoach und betonte: „Das geht einfach nicht, dass du in einem Heimspiel so viele Fehlpässe spielst. Das war einfach nicht gut. Außerdem waren wir nicht mutig genug – so kannst du kein Tor schießen, und es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis du eines kriegst.“ Pascal Weber und Hildens Kapitän Fabian Zur Linden nutzten zwei der vielen Chancen für die Siegtreffer.

Pokalaus schmerzt

Apfeld fand: „Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, aber das war auch nur das Mindeste, wenn du die ersten 45 Minuten so abgeliefert hast wie wir. In der zweiten Halbzeit kann ich der Mannschaft fehlende Leidenschaft nicht vorwerfen.“ Was mitklang: In der ersten demnach schon.

So blieb dem 04/19-Trainer nur zu beteuern: „Das tut weh, weil wir dieses Jahr im Pokal eine sehr gute Chance für uns gesehen haben. Diese Vorstellung tut mir auch leid für die Zuschauer – wir haben uns das auch anders vorgestellt. Wir können jetzt nichts mehr gutmachen, der Pokal ist weg. Wir müssen jetzt die Köpfe hochbekommen, um in der Meisterschaft in der Erfolgsspur zu bleiben.“ Dort ist sein Team immerhin Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze.

Bereits am Samstag (15 Uhr) tritt 04/19 beim SV Biemenhorst an, den der VfB 03 am vergangenen Sonntag 4:1 besiegte. „Wir haben nur zwei Tage zur Regeneration. Das wird nicht einfach nach 90 Minuten auf diesem tiefen Rasen gegen Hilden“, sagte Apfeld abschließend. Mehr Zeit zur Erholung hatte allerdings auch der VfB 03 nicht gehabt, bevor er in Ratingen sehr verdient gewann.