„Das hat wunderbar funktioniert“ – Oberweikertshofens Stürmer-Kniff soll wieder fruchten

Eine schwierige Aufgabe liegt vor dem wiedererstarkten SC Oberweikertshofen: Der VfB Durach kommt am Dienstagabend ins Waldstadion.
Oberweikertshofen – Simon Schröttle hat keine einfache Aufgabe. Gerade hat der Spielertrainer den SC Oberweikertshofen übernommen, da steht schon die erste Englische Woche an. Zeit für ausgiebiges Training bleibt da kaum. „Es kann nach einer Woche gemeinsamen Training noch nicht alles zu hundert Prozent passen“, meinte Schröttle deshalb auch nach dem 3:0-Sieg in Dachau.
Aber auch vor seinem zweiten Spiel am Dienstag, 18.45 Uhr, gegen den VfB Durach hatte der neue Coach nur wenig Gelegenheit, der Mannschaft seine Wunsch-Spielweise näherzubringen.
Mithilfe von Video-Studien und Gesprächen mit Co-Trainer Maxi Schuch versuchte Schröttle, die Probleme, die bisher in der Mannschaft bestanden, in der Kürze der Zeit in den Griff zu kriegen. Dazu brachte der Neu-Coach erste frische Ideen ein.
Eine davon: Bryan Stubhan in die Sturmspitze stellen. „Das hat wunderbar funktioniert.“ Auch der Mut, den jungen Bastian Weikenstorfer von Beginn an zu bringen, wurde belohnt – auch wenn der Abwehrspieler letztlich in die Aufstellung rutschte, weil Valentin Hüber verletzungsbedingt passen musste.
Mit der Elf von VfB-Trainer Julian Feneberg schlägt allerdings eine Mannschaft von einem ganz anderen Kaliber als die bisherigen Gegner im Waldstadion auf. Der Tabellendritte ist zu Hause bisher ungeschlagen.
Beim SCO ruhen die Hoffnung deshalb darauf, dass die Duracher an ihre bislang durchwachsenen Auswärtsauftritte – 0:3 in Pfaffenhofen und 1:1 in Aindling – anknüpfen. Und, dass das Stubhan-Experiment wieder aufgeht. (Dieter Metzler)