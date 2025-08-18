„Das hat wunderbar funktioniert“ – Oberweikertshofens Stürmer-Kniff soll wieder fruchten

Die Fußballer des SC Oberweikertshofen. – Foto: Dieter Metzler

Eine schwierige Aufgabe liegt vor dem wiedererstarkten SC Oberweikertshofen: Der VfB Durach kommt am Dienstagabend ins Waldstadion.

Oberweikertshofen – Simon Schröttle hat keine einfache Aufgabe. Gerade hat der Spielertrainer den SC Oberweikertshofen übernommen, da steht schon die erste Englische Woche an. Zeit für ausgiebiges Training bleibt da kaum. „Es kann nach einer Woche gemeinsamen Training noch nicht alles zu hundert Prozent passen“, meinte Schröttle deshalb auch nach dem 3:0-Sieg in Dachau. Aber auch vor seinem zweiten Spiel am Dienstag, 18.45 Uhr, gegen den VfB Durach hatte der neue Coach nur wenig Gelegenheit, der Mannschaft seine Wunsch-Spielweise näherzubringen.

Mithilfe von Video-Studien und Gesprächen mit Co-Trainer Maxi Schuch versuchte Schröttle, die Probleme, die bisher in der Mannschaft bestanden, in der Kürze der Zeit in den Griff zu kriegen. Dazu brachte der Neu-Coach erste frische Ideen ein.