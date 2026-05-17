Die Enttäuschung im Lager der Gäste war nach den 90 Minuten greifbar, da man zu keinem Zeitpunkt an die Stabilität der vergangenen Wochen anknüpfen konnte. Die Heimmannschaft agierte von Beginn an entschlossener und nutzte die Passivität der Klosterfelder konsequent aus. „Das Ergebnis ist in der Höhe völlig zu Recht und verdient für den BAK. Sie waren ab der ersten Minute viel mehr daran interessiert, das Spiel zu gewinnen, als wir“, bilanzierte Lucio Geral gegenüber FuPa nach dem Abpfiff. Bereits in der 4. Minute brachte Fodelcio Gomes Pereira die Hausherren in Führung, ehe Abdulkadir Beyazit (48.) und Tjalf Geue (64.) nach der Pause alles klar machten.

Besonders die Art und Weise des Auftretens gab der sportlichen Leitung der SG Union 1919 Klosterfelde zu denken. In den Bereichen, die das Team in der Rückrunde eigentlich ausgezeichnet hatten, ließen die Spieler diesmal jegliche Tugenden vermissen. Lucio Geral fand eine schonungslose Einordnung für das Gezeigte: „Wir haben, glaube ich, mit Abstand das schlechteste Spiel gemacht, seit ich in Klosterfelde bin, was die Intensität betrifft, die Passgenauigkeit, den Siegeswillen. Wir haben heute auch völlig zu Recht kein Tor geschossen. Das hat unsere Leistung heute einfach auch nicht verdient.“

Gedanklich bereits in der Sommerpause

Die Gründe für den kollektiven Leistungseinbruch sieht der Trainer auch in der nachlassenden Konzentration im Trainingsalltag der vergangenen Tage, begünstigt durch die Tabellensituation im oberen Drittel. „Der eine oder andere ist aufgrund der Tabellensituation gedanklich wahrscheinlich schon in der Sommerpause. Wir hatten auch eine wirklich schwache Trainingsbeteiligung diese Woche“, legte Lucio Geral den Finger in die Wunde. Für das Team gilt es nun, die Spannung schnellstmöglich wieder aufzubauen: „Da gilt es für uns jetzt, die nächsten 14 Tage den Spannungsbogen noch hochzuhalten, um gegen die SG Dynamo Schwerin noch mal eine vernünftige Leistung zu bringen.“

Kollektive Verantwortung statt Schuldzuweisungen

Trotz der harten Kritik verzichtete der Trainer darauf, einzelne Akteure verantwortlich zu machen, sondern nahm das gesamte Kollektiv in die Pflicht. „Aber so, wie wir heute aufgetreten sind, kann man kein Oberligaspiel gewinnen. So deutlich muss man unsere Leistung einfach einschätzen und einordnen. Ich mache jetzt auch niemandem einen Vorwurf, ich nehme uns da selber mit ins Boot“, stellte Lucio Geral klar. Das Versäumnis liege in der Trainingswoche, in der es nicht gelang, den Fokus zu schärfen: „Wir haben es dann leider nicht geschafft, diese Woche die Intensität so hoch zu halten, dass man heute dreipunkttauglich war. Wenn man das alles zusammennimmt, haben wir heute völlig verdient in der Höhe verloren.“

Der Blick auf das finale Heimspiel

In der Tabelle der NOFV-Oberliga Nord steht die SG Union 1919 Klosterfelde mit 49 Punkten weiterhin auf dem fünften Rang. Nach einer nun folgenden, einwöchigen Pokalpause empfängt die Mannschaft am Samstag, 30.05.2026, um 14 Uhr, die SG Dynamo Schwerin zum letzten Saisonspiel, um die Spielzeit mit einem versöhnlichen Ergebnis zu beenden.