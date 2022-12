Das hat sich gelohnt In der einzig durchgeführten Partie der Landesklasse 2 am vergangenen Wochenende bezwang der FC Union Mühlhausen den TSV Motor Gispersleben 7:2 und setzte sich vorerst wieder auf den 1.Platz.

„Die Unioner haben wohl als einziger Landesklässler eine Rasenheizung“, meinte schmunzelnd Schiedsrichterin Monique Panetta, die die Partie später umsichtig leitete, bei ihrer Ankunft über das satte Kunstrasen-Grün. Vom Anpfiff weg merkte man den Enthusiasmus der Platzherren deutlich, unbedingt spielen zu wollen. „Auf keinen Fall wollten wir die deutliche Schlappe gegen Bad Frankenhausen als letztes Heimspiel vor den eigenen Fans zum Jahresabschluss in den Köpfen haben“, war auch Spielercoach Toni Jurascheck voller Eifer. Er gab später nach mehrwöchiger Verletzungspause ein halbstündiges Comeback und krönte seine Leistung mit dem abschließenden 7:2 (87.).

Blitz-Hattrick

Es hatte sich also so richtig für die Gastgeber gelohnt, den Platz mit der Räumaktion spieltauglich herzurichten. Das sieht auch Tom Fränkel so, dem bereits in der Anfangsphase ein echtes Kunststück gelang. „Natürlich hat es sich gelohnt den Platz freizuräumen, wenn man zuhause 7:2 gewinnt. Es lohnt sich immer mit dieser Mannschaft zu spielen, egal ob Schnee liegt oder nicht“, so der 21-jährige Fränkel, der dem Match mit seinem Blitz-Hattrick bereits früh den Stempel aufrückte. Binnen fünf Minuten erzielte er drei Treffer. Rekordverdächtig! „Dieses Gefühl in fünf Minuten drei Tore zu schießen, ist unbeschreiblich. Ich freu mich für uns, dass wir die drei Tore gemacht haben. Wer die dann macht, wäre auch egal gewesen. Aber im Endeffekt war ich es nunmal. Es war ein berauschendes Gefühl, das mit der Mannschaft hinzukriegen“, sagt der Dreifach-Torschütze. Er schloss mit dem elften Saisontor zum Mannschaftskapitän Daniel Schmidt auf. Das war schon die Vorentscheidung für die weiter offensiv agierenden Gastgeber. Die ließen auch in der Folgezeit kaum Abschlüsse für Gispersleben zu, Union-Keeper Sören Trappe hielt sich mit Abwehrarbeit am und vor dem Strafraum warm. Die Eisernen schlugen vor der Pause noch mal zu. Hasib Baschariat nutzte die Vorarbeit Tom Fränkels zum 4:0- Halbzeitstand, für den jungen Angreifer war es auch schon Saisontor Nummer zehn (39.).