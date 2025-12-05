Das hat sich der neue Chef der SGE Bedburg-Hau vorgenommen

Tim Kisters ist der neue Vorsitzende der SGE Bedburg-Hau. Die Nachricht verbreitete sich kürzlich wie ein Lauffeuer. Denn die vergangenen Monate waren extrem nervenaufreibend für den Verein und seine Mitglieder. Ein Nachfolger für den bisherigen Boss Ralf-Peter Hölscher hatte sich partout nicht finden lassen.

Die Existenz des Klubs war bedroht. Jetzt gab es den Durchbruch. Wir erreichen Tim Kisters an einem Freitagnachmittag. Beim ersten Telefonat bittet er höflich um etwas Zeit. Er sei in einer Stunde besser zu erreichen. Später stellt sich heraus: Der 40-Jährige war gerade dabei, die Bieranlage auf der Platzanlage aufzufüllen, damit die Zuschauer beim nächsten Spiel ordentlich versorgt sind. Nachdem er das erledigt hat, kann er reden und nimmt sich viel Zeit. Im Gespräch wird deutlich: Der Mann brennt und steckt voller Leidenschaft. Im Interview verrät Tim Kisters, warum er für das Amt des Vorsitzenden kandidiert hat. Er erklärt, was ihn antreibt, wo er die größten Herausforderungen sieht, wohin der Verein gesteuert werden muss, was ihn für den Posten qualifiziert und wie das Feedback auf seine Wahl ausgefallen ist.

Tim Kisters Ich bin sehr erleichtert. Das war eine schwere Zeit für uns. Auch mein Ziel war es immer, den Verein zu erhalten. Vor allem bin ich erleichtert, dass die Wahl einstimmig war.

Herr Kisters, Sie sind neuer Vorsitzender der SGE Bedburg-Hau und übernehmen ein Amt, für das sich ein Jahr lang kein Kandidat finden ließ. Sind Sie erleichtert, dass die Leidenszeit ein Ende hat?

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren?

Kisters Das ist eine gute Frage. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ich bin zweifacher Familienvater. Meine Kinder sind auch fußballbegeistert. Ich möchte diese Leidenschaft am Fußball einfach am Leben halten. Der andere Grund ist: Ich war schon eine Zeit lang im Verein tätig. Dann kam Corona, und wir alle sind davon überrascht worden. Obwohl Corona irgendwann zu Ende war, sind wir da nie wirklich rausgekommen. Das Vereinsleben hat darunter gelitten und wurde immer weniger. Mir ist es wichtig, dass die Vereinsarbeit nicht verloren geht und wieder gestärkt wird.

Wie wollen Sie das schaffen?

Kisters Ein Verein im Jahr 2025 kann nicht mehr so geführt werden wie vor 20 oder 30 Jahren. Früher war Fußball die Haupt-Freizeitbeschäftigung. Heute haben junge Menschen viel mehr Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten. Social Media ist da ein großes Thema und gleichzeitig unsere Konkurrenz. Fußball und Sport allgemein sind nicht mehr die Nummer eins. Mir ist es auch wichtig, dass die Leute etwas miteinander machen. Das brauchen wir in der Gesellschaft. Ich möchte mit meinem Team einfach einen Raum schaffen, in dem die Menschen wiederzusammenkommen.

Wie haben Sie die Jahreshauptversammlung erlebt?

Kisters Ohne Aufregung. Sie war normal stark besucht. Wir haben uns im Pfarrheim in Hasselt getroffen. Es gab auch keine Überraschungen während der Versammlung.

Also waren Sie überhaupt nicht angespannt oder nervös?

Kisters Ich war mir schon recht sicher, dass ich gewählt werde, da es ja auch keinen Gegenkandidaten gab (lacht). Aber ich glaube auch, dass sich die Leute im Vorfeld irgendwie gemeldet hätten, wenn sie etwas gegen meine Person haben. Ich war also recht entspannt.

"Warum tust Du Dir das an?"

Wie war das Feedback auf Ihre Kandidatur und Ihre Wahl?

Kisters Es gab viel Zuspruch und Dankbarkeit. Viele haben mich auch gefragt: ‚Warum tust du dir das an?’

Die Aufgaben, die auf Sie und Ihr Team warten, sind keine leichten. Wo sehen Sie die größte Baustelle, die bearbeitet werden muss?

Kisters Ich weiß nicht, ob man das als Baustelle bezeichnen kann, aber ich finde, dass wir die Prozesse im Verein vereinfachen müssen. Ich arbeite in der IT-Branche, und da geht es auch um Prozesse, die effektiv und automatisiert ablaufen müssen. Da immer weniger Menschen Verantwortung übernehmen wollen, müssen auch die Prozesse im Verein so geregelt werden, dass sie effektiver und automatisierter ablaufen. Verjüngung und Modernisierung sind da auch zwei Themen.

Das hört sich aber nach einer Baustelle an.

Kisters Ich weiß, dass das vielleicht erst einmal auf Unverständnis stoßen könnte, aber am Ende müssen wir die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, auch effektiv nutzen.

Sie sprechen das Thema Verantwortung an. Wie groß ist Ihre Sorge in puncto Ehrenamt?

Kisters Da mache ich mir keine Sorgen, aber ich mache mir Gedanken. Wir brauchen ja nicht nur Personen im Vorstand, sondern auch viele Helfer, die mit anpacken. Wir können sicher nicht alle Mitglieder überzeugen, aber hoffentlich viele motivieren, dass sie unserem Spirit folgen. Den Leuten soll es ja auch Spaß machen. Dazu gehört auch, dass wir Danke sagen und das auch zum Ausdruck bringen, beispielsweise mit einem Grillfest. Das hat im Jugendbereich schon gut funktioniert. Und es gibt schon einige Leute, die auf uns zugekommen sind und gefragt haben, wie sie uns unterstützen können.

Das klingt nach einem Plan.

Kisters Ja. Aber mir ist bei all den Themen wie Verjüngung und Modernisierung auch ganz besonders wichtig: Wir müssen auch unseren älteren Mitgliedern Angebote machen. Wir wollen alle Altersklassen ansprechen und mit ins Boot holen. Und es geht bei uns nicht nur um Fußball. Auch den Breitensport wie Badminton, Aerobic und unsere WRC-Abteilung möchten wir in Zukunft mehr unterstützen und das Angebot ausbauen.

Wie haben Sie die Zeit als einfaches SGE-Mitglied erlebt, als es keinen ordentlich gewählten Vorsitzenden gab? Immerhin musste Ralf-Peter Hölscher ein Jahr lang als kommissarischer Vorsitzender weitermachen, um den Verein am Leben zu halten.

Kisters Das war eine schwere Zeit. Bei mir hat das auch für viel Unverständnis gesorgt. Jeder sollte doch seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Natürlich haben wir alle unseren Beruf, unsere Familie, eventuell ein Eigenheim und wer weiß, was noch alles. Aber manchmal macht man es sich da zu einfach, wenn man sagt, dass man bestimmte Dinge zeitlich nicht schafft. Es geht ja manchmal auch nur darum, dass man eine Stunde Zeit aufbringt, um irgendwo mit anzupacken. Ralf-Peter Hölscher als Vorsitzender und Björn Mende als Geschäftsführer haben viel Arbeit geleistet und oft auch negatives Feedback bekommen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir bewegen hier bei der SGE Bedburg-Hau ein Finanzvolumen eines kleinen Unternehmens – und das muss man erst einmal schaffen. Zumal das alles im Ehrenamt geschieht.

Und Sie als Vorsitzender schaffen das künftig?

Kisters Weder ich mache alles richtig, noch haben meine Vorgänger alles richtig gemacht. Aber wir versuchen es mit allem, was uns zur Verfügung steht. Und wir haben immer ein offenes Ohr.

Wie soll es denn sportlich bei der SGE Bedburg-Hau, die derzeit in der Bezirksliga vertreten ist, weitergehen? Ist bereits eine Rückkehr in die Landesliga geplant?

Kisters Wir haben da bewusst kein Ziel ausgerufen. Wir wollen erst einmal versuchen, die Grundstruktur, also auch das Finanzielle, stabil zu halten. Natürlich unterstützen wir die Mannschaften. Und natürlich würden wir uns über eine Rückkehr in die Landesliga freuen. Wie gesagt: Wir wollen die Menschen wieder zusammenbringen. Der Flutlicht-Cup, unser großes Fußballturnier für Kinder und Jugendliche, hat Anfang Oktober dafür gesorgt, dass an zwei Tagen 80 Jugendteams und insgesamt circa 1200 Besucher im Igetec-Sportpark zu Gast waren. Das war schon beeindruckend. Und besonders gerührt hat mich, dass Senioren zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass sie die Anlage noch nie so voll erlebt hätten.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie sähe der aus?

Kisters Nur einen? (lacht).

Ja, nur einen.

Kisters Dann würde ich mir wünschen, dass sich die Mitglieder uns anschließen und wir die SGE gemeinsam als Säule der Gemeinde Bedburg-Hau aufbauen und attraktiver gestalten.