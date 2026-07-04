Das hat sich der MSV Duisburg für das Trainingslager vorgenommen Am Sonntag reist der MSV Duisburg ins Trainingslager nach Wageningen. Das steht auf der Agenda. von Marcel Eichholz · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Dietmar Hirsch hat klare Vorstellungen vom anstehenden Trainingslager. – Foto: Marcel Eichholz

Zum dritten Mal in Folge geht es für den MSV Duisburg im Rahmen des Sommer-Trainingslagers in die Niederlande. Neu in diesem Jahr ist der Ort. Die Zebras schlagen ihre Zelte in Wageningen auf. Eine Woche lang arbeitet die Mannschaft unter der Anweisung von Cheftrainer Dietmar Hirsch an den Basics und weiterführenden Trainingsinhalten. Das ist außerdem geplant.

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Starke Testspiele warten Das auf dem Trainingsplatz Erarbeitete soll dann in zwei Testspielen unter Wettkampfbedingungen getestet werden. Beide Partien werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Den Auftakt macht NEC Nijmegen am Mittwoch (14 Uhr). Der Tabellendritte der vergangenen Saison in der niederländischen Eredivisie ist dann ein ganz anderes Kaliber als der lockere Aufgalopp gegen Viktoria Buchholz und DSC Preußen. "Wir lieben so Herausforderungen", unterstreicht Hirsch. Nach Hibernian Edinburgh wartet nun also eine "Top-Mannschaft" aus Holland. Eine klare Vorstellung von dem, was er in den Testspielen sehen will, hat Hirsch und diese auch seinen Spielern mitgeteilt: "In der Regel muss man erstmal davon ausgehen, dass man dann schon viel in der Defensive sehen kann. Aber wir wollen natürlich auch den Ball haben. Wir wollen mutig spielen. Das habe ich den Spielern auch gesagt. Wir wollen nicht immer nur hinterherrennen. Wir wollen mutig mit dem Ball und gegen den Ball sein. Wir wollen intensiv spielen. Es ist doch schön, wenn man sich gegen eine Mannschaft, die ein top internationales Niveau hat, messen kann."