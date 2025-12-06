Das hat sich der FCM aus Hilden abgeguckt

In den vergangenen vier Aufeinandertreffen trennten sich der 1. FC Monheim (FCM) und der VfB 03 Hilden immer mit jeweils einem Punkt für beide Teams. Und auch am Sonntag (15 Uhr) deutet viel auf ein ausgeglichenes Duell hin: Während der FCM die Formtabelle der Oberliga mit der Leistung über die vergangenen fünf Spiele weiter anführt, bleibt der VfB Hilden direkt dahinter auf Platz zwei.
Zuletzt drehten die Monheimer ein 0:2 und retteten in letzter Minute einen Punkt beim SC St. Tönis. Im Gegensatz dazu waren die Hildener mit ihrer jüngsten Leistung gegen die DJK Adler Union Frintrop nicht zufrieden – der VfB verlor daheim mit 1:2. Monheim-Trainer Dennis Ruess lässt sich von dem Ergebnis aber nicht beirren und weiß, dass der VfB Hilden ein hochkarätiger Gegner ist. „Das ist eine Mannschaft, die immer viele Lösungen parat hat und auch immer eine sehr hohe Intensität mitbringt. Bei Standards sind sie auch immer brandgefährlich. Sie haben eine klare Philosophie und eine klare Handschrift in ihren Themen“, beschreibt er den kommenden Gegner.
In der vergangenen Saison endeten beide Partien mit 1:1. Aus Sicht der Monheimer dankbare Ergebnisse gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Denn die Vorzeichen standen damals laut Ruess noch ganz anders. Während Hilden aus einer Saison als Vizemeister mit Rückenwind ins Hinspiel startete, stand der FCM nach vier Punkten aus zehn Spielen mit dem Rücken zur Wand. Ruess sprach von einem defensiveren Plan, der seinem Team schlussendlich einen Punkt bescherte.
Im Rückspiel steckten die Monheimer dann tief im Kampf um den Klassenerhalt und kamen gegen Hilden wieder unter Zugzwang, während der VfB den Anschluss an die oberen Tabellenplätze halten wollte. Das Rückspiel sah Ruess als Abnutzungskampf, in dem Hilden mit mehr Leichtigkeit spielen konnte als der FCM, der trotzdem noch einen Punkt entführte. „Das waren wie immer zwei hochintensive Spiele – das musst du gegen den VfB Hilden aber auch gehen. Wenn du das nicht machst, wirst du gegen so einen Gegner immer Probleme bekommen“, resümiert Ruess, der just seinen Vertrag über die aktuelle Spielzeit hinaus verlängert hat, die vergangene Saison.
Nun kommen die Monheimer aber aus einer anderen Phase, wie er betont. Während man im Vorjahr nach 18 Spielen mit 18 Punkten in die Winterpause ging, steht man heute mit 21 Punkten aus 15 Spielen da. Die Monheimer haben andere Möglichkeiten, dieses Spiel anzugehen – diese wollen sie auch nutzen. „Wir gehen da mit dem nötigen Respekt ran und werden auch ein paar Päckchen zu tragen haben bezüglich der Ausfälle. Aber wir haben gesagt: Wir wollen da, wo wir sind, weitermachen“, sagt Ruess.
Mit der Entwicklung seiner Mannschaft ist er zufrieden, viel verändert habe er nicht. Doch die jüngsten Ergebnisse, drei Siege und zwei Remis, bringen der Mannschaft Vertrauen und Leichtigkeit, wie Ruess erklärt. Ein Problem bleibt jedoch weiterhin die Kaderdichte: Kapitän Tim Klefisch ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt, während Enno Lang, Kisolo-Deo Biskup und Tim Galleski für Sonntag noch fraglich bleiben. Diese Stammspieler im Falle eines Ausfalls zu ersetzen, wird keine leichte Aufgabe für den Trainer, der sich aber zuversichtlich zeigt.
„Das ist das, wo wir jetzt ein bisschen hinkommen wollen, dass du dir ein Raster schaffst. Wenn einer ausfällt, kannst du dann punktuell einen anderen einsetzen. Das ist das, was die Hildener in den letzten Jahren ganz vorbildlich gemacht haben“, lobt Ruess auch den Gegner. Am Sonntag sollen dann vor Heimpublikum die nächsten drei Punkte her.