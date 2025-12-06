Das hat sich der FCM aus Hilden abgeguckt

Nun kommen die Monheimer aber aus einer anderen Phase, wie er betont. Während man im Vorjahr nach 18 Spielen mit 18 Punkten in die Winterpause ging, steht man heute mit 21 Punkten aus 15 Spielen da. Die Monheimer haben andere Möglichkeiten, dieses Spiel anzugehen – diese wollen sie auch nutzen. „Wir gehen da mit dem nötigen Respekt ran und werden auch ein paar Päckchen zu tragen haben bezüglich der Ausfälle. Aber wir haben gesagt: Wir wollen da, wo wir sind, weitermachen“, sagt Ruess.

Mit der Entwicklung seiner Mannschaft ist er zufrieden, viel verändert habe er nicht. Doch die jüngsten Ergebnisse, drei Siege und zwei Remis, bringen der Mannschaft Vertrauen und Leichtigkeit, wie Ruess erklärt. Ein Problem bleibt jedoch weiterhin die Kaderdichte: Kapitän Tim Klefisch ist aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt, während Enno Lang, Kisolo-Deo Biskup und Tim Galleski für Sonntag noch fraglich bleiben. Diese Stammspieler im Falle eines Ausfalls zu ersetzen, wird keine leichte Aufgabe für den Trainer, der sich aber zuversichtlich zeigt.

„Das ist das, wo wir jetzt ein bisschen hinkommen wollen, dass du dir ein Raster schaffst. Wenn einer ausfällt, kannst du dann punktuell einen anderen einsetzen. Das ist das, was die Hildener in den letzten Jahren ganz vorbildlich gemacht haben“, lobt Ruess auch den Gegner. Am Sonntag sollen dann vor Heimpublikum die nächsten drei Punkte her.