 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

Das hat sich bei den Wetzlarer Frauenfußball-Teams getan

Teaser FRAUEN: +++ Drei Vereine, fünf Mannschaften: Für die Wetzlarer Frauenfußball-Teams steht die neue Saison vor der Tür. Diese Redaktion gibt einen Überblick über alle Kader und Wechsel +++

von Redaktion · Heute, 20:42 Uhr · 0 Leser
Greift in der neuen Saison in der Fußball-Hessenliga an: Valentina Arabatzis (M.) vom FSV Hessen Wetzlar. (Archivbild) © Isabel Althof
Greift in der neuen Saison in der Fußball-Hessenliga an: Valentina Arabatzis (M.) vom FSV Hessen Wetzlar. (Archivbild) © Isabel Althof

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Wetzlar. Drei Vereine, fünf Mannschaften: Für die heimischen Frauenfußball-Teams steht die neue Saison vor der Tür. Während der FSV Hessen Wetzlar in der Hessenliga an den Start geht, kämpft der SC Münchholzhausen/Dutenhofen in der Verbandsliga um Punkte. Sowohl die beiden Reserven als auch SV Hermannstein messen sich in der Kreisoberliga. Diese Redaktion gibt einen Überblick über die Kader der Teams – samt aller Wechsel.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.