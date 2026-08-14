Das hat sich bei den Wetzlarer Frauenfußball-Teams getan

Greift in der neuen Saison in der Fußball-Hessenliga an: Valentina Arabatzis (M.) vom FSV Hessen Wetzlar. (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Drei Vereine, fünf Mannschaften: Für die heimischen Frauenfußball-Teams steht die neue Saison vor der Tür. Während der FSV Hessen Wetzlar in der Hessenliga an den Start geht, kämpft der SC Münchholzhausen/Dutenhofen in der Verbandsliga um Punkte. Sowohl die beiden Reserven als auch SV Hermannstein messen sich in der Kreisoberliga. Diese Redaktion gibt einen Überblick über die Kader der Teams – samt aller Wechsel.