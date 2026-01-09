Das hat sich bei den Sportfreunden Baumberg getan

Milan Burovac, Robin Hömig und Bilal Sezer steigen nach ihren Verletzungen nun wieder ins Mannschaftstraining ein und werden behutsam herangeführt. Dagegen muss der talentierte Penel Djopa aus gesundheitlichen Gründen vorerst seine Fußballschuhe an den Nagel hängen – der 19-Jährige kam vor der Saison vom Liga-Konkurrenten VfB 03 Hilden. Ben Nilson, Baumbergs großes Torwarttalent, wird in dieser Woche an seinem lädierten Fuß operiert. Der zuverlässige Thorsten Pyka hatte den mittlerweile genesenen Routinier Daniel Schwabke fünfmal vertreten – auf der Bank saß mit Mats Majohr dafür ein Keeper aus der eigenen A-Jugend. „Wir suchen noch dringend einen Oberliga-tauglichen Torwart, weil wir Ben nach der Operation Zeit geben wollen, um gesund und fit zu werden“, betont El Halimi.

Er selber wird in der kommenden Woche aus privaten Gründen von Rifi vertreten. Der Co-Trainer hofft darauf, dass spätestens nächste Woche das Velbert-Spiel steigt: „Die Jungs haben zwar perfekte Fitness-Pläne von Sebastian erhalten, doch die Spielpraxis und der Rhythmus sind von großer Bedeutung.“

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: