Für Baumberg steht schon bald die Rückrunde an.
Für Baumberg steht schon bald die Rückrunde an. – Foto: Jens Terhardt

Das hat sich bei den Sportfreunden Baumberg getan

Der Oberligist aus Baumberg trainiert nun auf der neuen Anlage Am Kielsgraben – spielen will er dort am Mittwoch. Für den Kader gibt es zwei Zugänge. Ein Spieler wird operiert, einer hört auf, auf einer Position gibt es Bedarf.

Nur drei Wochen sind für die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) nach der schmerzhaften 1:2-Heimniederlage gegen den FC Büderich vergangen – schon am Samstagnachmittag versammelte das Trainerteam um Chefcoach Salah El Halimi, Co-Trainer Mohamed Rifi, Torwart-Trainer Marco Ages und Fitnesstrainer Sebastian Handke die Truppe zur ersten Trainingseinheit im Jahr 2026 auf dem schneebedeckten Kunstrasen der neuen Anlage „Am Kielsgraben“, wo nach der Fertigstellung zukünftig auch der Spielbetrieb stattfinden wird.

