Das hat sich bei den Sportfreunden Baumberg getan

Nur drei Wochen sind für die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) nach der schmerzhaften 1:2-Heimniederlage gegen den FC Büderich vergangen – schon am Samstagnachmittag versammelte das Trainerteam um Chefcoach Salah El Halimi, Co-Trainer Mohamed Rifi, Torwart-Trainer Marco Ages und Fitnesstrainer Sebastian Handke die Truppe zur ersten Trainingseinheit im Jahr 2026 auf dem schneebedeckten Kunstrasen der neuen Anlage „Am Kielsgraben“, wo nach der Fertigstellung zukünftig auch der Spielbetrieb stattfinden wird.