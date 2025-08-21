 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Geht in der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga der Frauen auf Punktejagd: Swantje Kohlitz (r.) vom TuS Naunheim. © Jasmin Hahn
Das hat sich bei den heimischen Frauenfußball-Teams getan

Teaser FRAUEN: +++ Wer ist von wo zu welchem Verein gewechselt, wer ist geblieben oder hat seine Laufbahn beendet? Mit diesem Personal gehen die heimischen Frauenfußball-Teams die neue Saison an +++

Wetzlar. Vier Wochen nach den Männern geht es auch für die heimischen Frauenfußball-Mannschaften an diesem Wochenende wieder um Punkte. Was sich von Verbands- bis Kreisoberliga personell bei den Kickerinnen getan hat, verrät der Kader-Überblick dieser Redaktion mit allen Zu- und Abgängen. Kein Einzelkader liegt aktuell vom FSV Hessen Wetzlar II für die Verbandsliga Nord vor. FSV-Vorstandssprecher Jörg Wagner teilte dazu mit, dass man im Wetzlarer Trainerteam momentan mit einem Gesamtkader arbeite, um beide Mannschaften bestmöglich zu verzahnen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

