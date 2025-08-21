Das hat sich bei den heimischen Frauenfußball-Teams getan

Wetzlar. Vier Wochen nach den Männern geht es auch für die heimischen Frauenfußball-Mannschaften an diesem Wochenende wieder um Punkte. Was sich von Verbands- bis Kreisoberliga personell bei den Kickerinnen getan hat, verrät der Kader-Überblick dieser Redaktion mit allen Zu- und Abgängen. Kein Einzelkader liegt aktuell vom FSV Hessen Wetzlar II für die Verbandsliga Nord vor. FSV-Vorstandssprecher Jörg Wagner teilte dazu mit, dass man im Wetzlarer Trainerteam momentan mit einem Gesamtkader arbeite, um beide Mannschaften bestmöglich zu verzahnen.