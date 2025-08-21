Das hat sich bei den heimischen Frauenfußball-Teams getan

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Vier Wochen nach den Männern geht es auch für die heimischen Frauenfußball-Mannschaften an diesem Wochenende wieder um Punkte. Was sich von Verbands- bis Kreisoberliga personell bei den Kickerinnen getan hat, verrät der Kader-Überblick dieser Redaktion mit allen Zu- und Abgängen. Kein Einzelkader liegt aktuell vom FSV Hessen Wetzlar II für die Verbandsliga Nord vor. FSV-Vorstandssprecher Jörg Wagner teilte dazu mit, dass man im Wetzlarer Trainerteam momentan mit einem Gesamtkader arbeite, um beide Mannschaften bestmöglich zu verzahnen.