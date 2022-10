Das hat geSCHEPPert – BWL siegt 3:2 gegen Jeddeloh Starke Partie der BWL Jungs vor großer Kulisse.

Der Siegeszug des Blau-Weiß Lohne geht weiter. Mit einem verdienten 3:2-Erfolg über den Regionalligadritten SSV Jeddeloh gehen die "Lohner Festspiele" in die nächste Runde. Mit der bislang besten Heimleistung und einem hervorragend aufgelegten Christopher Schepp bestätigen die Regionalligafußballer die gute Form der letzten Wochen und feiern den dritten Ligaerfolg in Serie. In einem kampfbetonten Spiel vor 1.500 Zuschauern gewann die Elf aus dem Landkreis Vechta hochverdient und schob sich mit dem Sieg vorerst auf den 8. Tabellenplatz. Damit führt die Mannschaft mit fünf Siegen aus den letzten sieben Spielen ihren Siegeszug fort.

BWL-Trainer Henning Rießelmann war nach der Partie voll des Lobes für seine Mannschaft: „Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft. Das war aller erste Sahne wie sie das heute auf den Platz gebracht haben. Wir haben von Anfang an Tempofußball gespielt, hoch gepresst und sind unseren Gegner angelaufen. Wir haben sie über das ganze Feld gejagt und uns zahlreiche Torchancen herausgespielt.“

Mittelfeldmotor Sandro Heskamp blies ins gleiche Horn, merkte aber auch gleich an: „Das hat heute richtig Spaß gemacht, die Zuschauer haben uns gepusht. Wir hätten den Sack allerdings eher zu machen müssen. Das war ein verdienter Sieg.“

Ex-Profi und Gästetrainer Björn Lindemann sah das ähnlich und attestierte der Mannschaft aus dem Landkreis Vechta einen verdienten Sieg.

Lohne startete wie gewohnt im 3-5-2 System. Im Vergleich zum Atlas-Spiel gab es einige Änderungen. So rückten Malte Wengerowski für Christian Düker, Rilind Neziri für Max Falldorf und Thorsten Tönnies für den verletzten Kuba Bürkle in die Startelf.

Von Anfang an nahmen die Blau-Weißen das Heft in die Hand und überzeugten durch hohes Tempo und schnelles Umschaltspiel. Die erste große Gelegenheit gab es in der 10. Minute. Ein Pass von Jeddelohs Torwart Bohe landete in den Füßen vom Ex-Jeddeloher Thorsten Tönnies, der den Ball direkt per volley nahm und Pech hatte, dass der Aufsetzer knapp über das Tor ging. Keine fünf Minuten später klingelte es das erste Mal im Tor der Gäste. Eine tolle Kombination über Aaron Goldmann und Phil Sarrasch landete bei Christopher Schepp, der sich nicht zweimal bitten ließ und dem Torwart mit einem platzierten Linksschuss aus elf Metern keine Chance ließ.

In der 28. Minute meldete Jeddeloh erstmals Ansprüche an und kombinierte sich über Lohnes rechte Abwehrseite bis in den Strafraum durch. Die Direktabnahme von Ghawilu landete aber zum Glück an der Eckfahne.

In der Folge stellte immer wieder der schnelle Phil Sarrasch die Verteidigung von Jeddeloh vor ernsthafte Probleme.

In der 33. Minute musste der BWL-Torwart erstmals sein ganzes Können unter Beweis stellen. Nach einer Flanke von links kam der Jeddeloher Mittelfeldspieler Marcel Andrijanic zum Kopfball, doch Christoph Bollmann konnte den Ball noch über die Latte lenken. Vier Minuten wurde es wieder brandgefährlich im Strafraum der Lohner, doch Bollmann war erneut zur Stelle. In dieser Phase des Spiels kippte die Partie zugunsten der Gäste und Jeddeloh drängte mit aller Macht auf den Ausgleich. In der 38. Minute kam es für die Zuschauer zu einem umstrittenen Pfiff. Nach einem Zweikampf zwischen Bennert und dem gelb vorbelasteten Beermann zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Doch Beermann gab hinterher zu: "Ja, den kann man wohl geben, das macht mein Gegenspieler clever".

Der Pokalheld der letzten Saison machte seinen Ruf als Elfmeterkiller alle Ehre und zog mit seinem Teamkollegen Marko Dedovic gleich und hielt den unten links geschossenen Strafstoß bärenstark. Somit haben beide Torhüter der Blau-Weißen diese Saison bereits einen Elfmeter pariert.

Kurz vor der Halbzeit bestraften dann die Gäste die kurze Verschnaufpause der Lohner. Ein Querpass in die Mitte nutze Andrijanic zum Ausgleichstreffer. Als die meisten Zuschauer davon ausgegangen sind, dass es mit einem Unentschieden in die Pause geht, schlugen die Lohner eiskalt zu. Nach einer überragenden Aktion von Schepp, einem Beinschuss an der Mittellinie, hatte die Offensivabteilung das ganze Spielfeld vor sich. Phil Sarrasch lief seinem Gegenspieler davon und hatte dann die Übersicht Aaron Goldmann mustergültig zu bedienen, der den Kopfball wie Max Tolischus in seinen besten Zeiten unhaltbar versenkte.

So ging es mit einer verdienten Pausenführung in die Halbzeit. Lohne hatte bis auf zehn Minuten den Regionalligadritten gut im Griff und drückte ihr Spiel durch. Phasenweise blitzte dann aber die Klasse von Jeddeloh auf. In der Halbzeit kam Christian Düker für den bereits verwarnten Malte Beermann ins Spiel.

Lohne kam gut aus der Halbzeit und setzen das fort, womit sie in der ersten Halbzeit begonnen haben. Immer wieder brachen die schnellen Außenspieler durch und setzten die Gästeverteidigung vor erhebliche Probleme. Nachdem Schepp zweimal (61., 63.) die Chance auf den dritten Treffer verpasste und Goldmann eine Flanke vor Bredol ebenfalls ungenutzt ließ (64.) kam so manchem Zuschauer das alte Fußballersprichwort ins Gedächtnis: „Wer die Tore vorne nicht macht, bekommt sie dann hinten.“ Bis zur 78. Minute dauerte es bis Jeddeloh erstmals gefährlich vor das Tor von Bollmann kam und die Latte traf, bis dato hatte die Lohner Mannschaft die Stürmer des Regionalligadritten nahezu abgemeldet. In der 81. Minute krönte Schepp mit seiner dritten Torbeteiligung an dem Abend und dem insgesamt 5. Saisontreffer seine Leistung. Nachdem Leonard Bredol auf links den Turbo zündete und den Ball perfekt in den Lauf von Schepp spielte, ließ dieser dem Torwart keine Chance und erhöhte auf 3:1.

In der 88. Minute gelang Jeddeloh noch der Anschlusstreffer zum 3:2. Dies sollte aber nur Ergebniskosmetik sein. Nach 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter eine kräftezehrende Partie ab und man lag sich endlich in den Armen. Die Lohner-Spieler spulten mit 111 Sprints über 25,2 km/h die meisten der Saison ab. Das hat die Mannschaft aber nicht davon abgehalten den Sieg mit dem ein oder anderen Kaltgetränk bis tief in die Nacht zu feiern.

Die Blau-Weißen bestätigen ihre tolle Form und fahren somit einen hochverdienten 3:2 Sieg gegen SSV Jeddeloh II ein. Die derzeitige Form macht Lust auf mehr und man kann voller Vorfreude auf das nächste Ligaspiel am 16.10.2022 auswärts bei Eintracht Norderstedt blicken. Anstoß ist um 14:00 Uhr.