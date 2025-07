Das hat die SG Waldsolms in der Fußball-Gruppenliga vor

Waldsolms. Dinosaurier stehen für Größe und Stärke, aber auch für beständigen Wandel und Vergänglichkeit. Von Letzterer kann bei der SG Waldsolms keine Rede sein – und doch wartet auf den „Dino“ der Fußball-Gruppenliga Wetzlar eine herausfordernde Runde. „Saisonziel Klassenerhalt“, gibt Patrick Diehl deshalb unmissverständlich aus. Der 34-Jährige schnuppert in der kommenden Spielzeit als Trainer erstmalig Gruppenliga-Luft, nachdem er mit der „Zweiten“ der SGW in den vergangenen beiden Jahren die A-Liga hatte halten können. Hat sich in neuer Position für ihn selbst etwas verändert?