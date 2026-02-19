Das Halbfinale im Westfalenpokal wurde ausgelost Drittligist erhält Heimspiel von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Der SC Verl spielt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit und könnte mit dem Aufstieg auch Gütersloh oder Lotte glücklich machen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Paarungen im Halbfinale des Krombacher Westfalenpokals 2025/26 stehen fest. Die Begegnungen wurden am heutigen Donnerstagabend im Hans-Tilkowski-Haus des SportCentrum Kaiserau ausgelost.

Drittligist SC Verl empfängt den Oberligisten Türkspor Dortmund. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Regionalligisten Sportfreunde Lotte und FC Gütersloh im Stadion am Lotter Kreuz gegenüber. Die Klassenzugehörigkeit hat ab dem Halbfinale im Westfalenpokal keinen Einfluss mehr auf das Heimrecht. Die Loskugeln zog Stefan Schmal (Krombacher Brauerei) in Anwesenheit von Vertretern aller teilnehmenden Vereine sowie FLVW-Geschäftsführer Thomas Berndsen und Pokalspielleiter Gero Wittkemper, der die termingenauen Ansetzungen so schnell wie möglich und in enger Abstimmung mit den Vereinen vornehmen möchte.