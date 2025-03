Das Halbfinale im Klever Kreispokal ist ausgelost

Am Mittwoch, 26. März, fordern die Blau-Gelben ab 19.30 Uhr im heimischen August-Janssen-Stadion den zweiten Bezirksligisten aus der Marienstadt heraus. Die DJK Twisteden hat im neuen Jahr erst eine Niederlage hinnehmen müssen – am 26. Februar endete das Testspiel beim TSV Weeze mit einem knappen 2:3.

Die beiden noch im Wettbewerb verbliebenen A-Ligisten haben jeweils Heimrecht. Tabellenführer TSV Weeze, der sich auf dem Weg in die Bezirksliga offenkundig nicht aufhalten lässt, hat gerade erst den Kevelaerer SV aus dem Rennen geworfen. Das 4:0 gegen einen Gegner, der sich zu einem Bezirksliga-Spitzenteam gemausert hat, war zumindest in der Höhe überraschend.

Top-Favorit Goch gastiert beim Uedemer SV

Der Uedemer SV, der sich am Wochenende in der Kreisliga A auf Aufstiegsplatz zwei verbessert hat, ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Doch diese beeindruckende Serie dürfte spätestens am Mittwoch, 2. April, auf dem Prüfstand stehen. Dann gibt ab 19.30 Uhr Bezirksliga-Tabellenführer Viktoria Goch, der im neuen Jahr einfach alles gewinnt, seine Visitenkarte ab.

Die beiden Halbfinal-Sieger bestreiten am Ostermontag das Endspiel und sind bereits für die erste Runde um den Niederrheinpokal qualifiziert. Im Spiel um Platz drei wird der dritte Teilnehmer an diesem Wettbewerb ermittelt.