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Spielbericht
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Das halbe Spiel verpennt - Platten unterliegt 3:1 bei Ellscheid II
Aufgrund einer (insbesondere) schlechten ersten Halbzeit hat der TuS Platten es versäumt auch das zweite Spiel des Jahres zu gewinnen.
Nachdem beide Teams in der Anfangsphase lediglich kleine Gelegenheiten hatten knallte es zum ersten Mal nach 23 Minuten. Gayer nimmt den Ball aus 18 Metern volley, trifft jedoch nur den Pfosten. Nach 26 Minuten wieder eine gute Gelegenheit für Ellscheid durch Buks, Klein ist aber rechtzeitig da und entschärft die Gefahr. 29. Minute, eine kleine Kombination von Platten, der Schuss von Kopp geht aber drüber. Auf der anderen Seite vergeben Schäfer und Gayer weitere gute Gelegenheiten für die Gastgeber. Die SG war nun deutlich überlegen, und Platten fand nicht richtig ins Spiel. So kam was kommen musste. 40. Minute, flache Hereingabe, Buks spitzelt den Ball aus 6 Metern an Klein zur 1:0 Führung vorbei. Es hätte gar vor der Pause noch schlimmer werden können. Kapitaler Fehlpass von Platten am eigenen Strafraum. Buks verfehlt aber das leere Tor. Nach einem Schussversuch voh Heckenthaler am langen Pfosten vorbei gingen beide Mannschaften in die Kabinen.
Erste Chance im zweiten Durchgang erneut für Ellscheid. Ein Freistoß von Gayer aus 20 Metern geht aber vorbei (51.). Danach wurde Platten dann endlich mutiger und versuchte auch mit spielerischen Ansätzen die Dinge zu lösen. Dies wurde dann auch nach 67 Minuten belohnt. Rozhko schlägt einen Freistoß in den Strafraum, Shuklin legt quer, Johannes Störtz kommt mit Tempo und legt alles in den Kopfball zum 1:1 Ausgleich. Nur wenige Minuten späer die große Chance das Spiel zu drehen. Güth zirkelt den Bell aus 18 Metern Richtung Winkel. Zimmer muss wirklich jeden Zentimeter aus sich rausholen und hält den Ball. Vielleicht sie spielentscheidende Situation. Denn der Treffer fiel nach 83 Minuten auf der Gegenseite. Buks zieht aus 12 Metern ab, Klein ist noch mit dem Fuß dran, aber nicht entscheidend. Als Gayer nach einem Konter in der 87. Minute letztendlich alleine vor Klein und ohne Probleme beim Abschluss das 3:1 erzielt war die Sache hier durch. Letzte Aktion war ein Versuch von Heckenthaler in der Nachspielzeit, der aber gehalten wurde. Kuriose Szene in der Schlussphase: Die Gastgeber wechselten tatsächlich verbotenerweise den 6. Spieler ein, und sofort wieder aus.
Bereits am Freitag Abend erwarten wir auf Elsenborn unter Flutlicht die SG Mittelmoseltal zum Derby.