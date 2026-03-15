Das halbe Spiel verpennt - Platten unterliegt 3:1 bei Ellscheid II

Aufgrund einer (insbesondere) schlechten ersten Halbzeit hat der TuS Platten es versäumt auch das zweite Spiel des Jahres zu gewinnen.

Nachdem beide Teams in der Anfangsphase lediglich kleine Gelegenheiten hatten knallte es zum ersten Mal nach 23 Minuten. Gayer nimmt den Ball aus 18 Metern volley, trifft jedoch nur den Pfosten. Nach 26 Minuten wieder eine gute Gelegenheit für Ellscheid durch Buks, Klein ist aber rechtzeitig da und entschärft die Gefahr. 29. Minute, eine kleine Kombination von Platten, der Schuss von Kopp geht aber drüber. Auf der anderen Seite vergeben Schäfer und Gayer weitere gute Gelegenheiten für die Gastgeber. Die SG war nun deutlich überlegen, und Platten fand nicht richtig ins Spiel. So kam was kommen musste. 40. Minute, flache Hereingabe, Buks spitzelt den Ball aus 6 Metern an Klein zur 1:0 Führung vorbei. Es hätte gar vor der Pause noch schlimmer werden können. Kapitaler Fehlpass von Platten am eigenen Strafraum. Buks verfehlt aber das leere Tor. Nach einem Schussversuch voh Heckenthaler am langen Pfosten vorbei gingen beide Mannschaften in die Kabinen.