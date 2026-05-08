»Das härteste Spiel 2026« – Außernzell brennt auf den Titel Spitzenreiter empfängt den Tabellendritten +++ Kann der BCA den Platz an der Sonne verteidigen? +++ Relegations-Hoffnung beim 1. FC Poppenberg von Marco Baumgartner · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Spielertrainer Sebastian Killinger (li.) und sein BC konnten sich u.a. mit dem 3:1 Sieg gegen Innernzell an die Tabellenspitze setzen. Gelingt im Derby gegen Poppenberg am Wochenende nun auch noch der ganz große Wurf? – Foto: Bernardo Picture

Derby-Time am vorletzten Spieltag der A-Klasse Grafenau: Es ist angerichtet für das wohl bedeutendste Spiel im Endspurt. Der BC Außernzell hat sich nun mit 51 Punkten an die Spitze gesetzt und will den hauchdünnen Vorsprung von einem Zähler auf Verfolger Innernzell über die Ziellinie retten. Zu Gast ist der 1. FC Poppenberg (46 Punkte), der nach einem Patzer vor zwei Wochen Schützenhilfe braucht, um die Relegationshoffnung am Leben zu erhalten. Dass Poppenberg ein unangenehmer Gast sein kann, zeigte das Hinspiel: Trotz eines 0:2-Rückstandes kämpfte sich der FCP damals moralstark zum 2:2-Ausgleich zurück.

Außernzell: Vom Winter-Optimismus zum Titel-Hunger Beim BC Außernzell ist die Euphorie riesig, auch wenn der jüngste Sieg gegen Grafenau spielerisch keine Offenbarung war. Spielertrainer Sebastian Killinger ordnet die Partie gewohnt sachlich ein und gibt zu, dass das Spiel „bei weitem nicht eines unserer besten Spiele“ war. Zwar saß der Führungstreffer per 20-Meter-Winkel-Schuss perfekt und das 2:0 folgte nach einem „super Spielzug“, doch danach flachte die Partie laut Killinger komplett ab: „Grafenau konnte nicht, wir wollten nicht“, so der 32-Jährige.