»Das härteste Spiel 2026« – Außernzell brennt auf den Titel

Derby-Time am vorletzten Spieltag der A-Klasse Grafenau: Es ist angerichtet für das wohl bedeutendste Spiel im Endspurt. Der BC Außernzell hat sich nun mit 51 Punkten an die Spitze gesetzt und will den hauchdünnen Vorsprung von einem Zähler auf Verfolger Innernzell über die Ziellinie retten. Zu Gast ist der 1. FC Poppenberg (46 Punkte), der nach einem Patzer vor zwei Wochen Schützenhilfe braucht, um die Relegationshoffnung am Leben zu erhalten. Dass Poppenberg ein unangenehmer Gast sein kann, zeigte das Hinspiel: Trotz eines 0:2-Rückstandes kämpfte sich der FCP damals moralstark zum 2:2-Ausgleich zurück.
Beim BC Außernzell ist die Euphorie riesig, auch wenn der jüngste Sieg gegen Grafenau spielerisch keine Offenbarung war. Spielertrainer Sebastian Killinger ordnet die Partie gewohnt sachlich ein und gibt zu, dass das Spiel „bei weitem nicht eines unserer besten Spiele“ war. Zwar saß der Führungstreffer per 20-Meter-Winkel-Schuss perfekt und das 2:0 folgte nach einem „super Spielzug“, doch danach flachte die Partie laut Killinger komplett ab: „Grafenau konnte nicht, wir wollten nicht“, so der 32-Jährige.
Für das Derby gegen den Tabellendritten ist allen klar, dass eine deutliche Steigerung her muss, denn mit einer Leistung wie zuletzt gebe es gegen Poppenberg „sicher nichts zu holen“. Dass man nun zwei Spieltage vor Schluss ganz oben steht, sorgt für eine klare Ansage des Coaches: „Im Winter haben wir mit der Meisterschaft nicht mehr gerechnet. Jetzt wäre es natürlich auch gelogen, wenn wir sagen: Zweiter werden ist auch okay. Wir wollen mit aller Macht den Platz an der Sonne verteidigen.“ Dennoch bleibt Killinger bodenständig und betont, dass die Saison vermutlich noch nicht entschieden sei, egal wie das Derby am Wochenende ausgeht. Er rechnet unter diesen Umständen damit, dass das Duell gegen den Tabellendritten das „bis jetzt härteste im Jahr 2026“ werden wird.
Der 1. FC Poppenberg reist mit wiedergewonnenem Selbstvertrauen an, nachdem man sich nach dem Rückschlag gegen Schönberg II beim Kantersieg gegen Fürstenstein rehabilitiert hat. „Wir haben wieder ein anderes Gesicht gezeigt und auch in dieser Höhe absolut verdient gewonnen“, resümiert Trainer Thomas Farrenkopf zufrieden. Vor der Heimstärke des Spitzenreiters zeigt man in Poppenberg zwar Respekt – immerhin spielen die Außernzeller ein „sehr starkes Jahr 2026“ und sind zu Hause laut Statistik eine Macht –, aber verstecken will sich der FCP keineswegs.
„Wir fahren mit Selbstvertrauen nach Außernzell und wollen ihnen ein heißes Derby liefern, in dem wir alles für den Sieg geben werden“, gibt Farrenkopf die Marschroute vor. Obwohl der FCP im Aufstiegsrennen auf Patzer der Konkurrenz angewiesen ist, bleibt die Zielsetzung für Sonntag offensiv. Durch die unnötige Niederlage in Schönberg habe man es zwar nicht mehr selbst in der Hand, doch solange es rechnerisch noch möglich ist, werde man alles für die Relegation versuchen. Farrenkopf stellt klar: „Wir wissen um die Wichtigkeit dieses Spieles und sind uns auch bewusst, dass die Aufgabe nicht einfach ist, aber wir wollen schon auf Sieg spielen.“
Die Konstellation könnte vor dem 25. Spieltag also kaum brisanter sein, da zeitgleich Verfolger Innernzell bei der nicht zu unterschätzenden SG Nammering bestehen muss. Sollte die DJK dort patzen und Außernzell im Derby voll punkten, wäre dem Killinger-Team die Meisterschaft rein rechnerisch (auch der direkte Vergleich spricht für den BCA) ja sogar schon an diesem Wochenende nicht mehr zu nehmen – es ist also angerichtet für einen echten Showdown, bei dem am Ende vielleicht schon die ersten Korken knallen.
Die weiteren Spiele des 25. Spieltags: