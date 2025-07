„Das haben wir uns anders vorgestellt“: Bittere Pille für 1865 Dachau zum Auftakt

Dass in diesem Spiel nicht mehr Tore fielen, war den beiden Torhütern Marco Jakob (Dachau) und Valentin Rommel (Illertissen) zu verdanken, die mehr als einmal starke Paraden zeigten. Am Ende auch zum Leidwesen der Dachauer, denn in der 87. Minute verhinderte eben dieser Valentin Rommel mit einer Monsterparade das 1:1 von John Haist.

Unglücksrabe auf Dachauer Seite war Kapitän Nikolaus Grotz, der in der ersten Halbzeit zwei dicke Chancen zur Führung vergab. Bestechend bei den Gästen war die große Ballsicherheit und der erste Ballkontakt, der fast immer passte. Hier hatten die 1865er oft das Nachsehen, was auch für die Zweikämpfen galt. Positiv auf Dachauer Seite war die Einstellung und der Wille, das Spiel zu drehen, aber Kampfgeist reichte an diesem Abend nicht aus.

Die erste Hälfte ging für 65 schwungvoll los, Nikolaus Grotz vergab in der 10. Minute die erste seiner zwei Möglichkeiten zur Führung. Je länger das Spiel dauerte, desto besser kam Illertissen ins Spiel. Finn Annaberg scheiterte in der 20. Minute mit einem Gewaltschuss aus 16 Metern, weil Dachaus Torwart Marco Jakob den Ball aus dem Winkel fischte.

Nur drei Minuten später hatte erneut Nikolaus Grotz das 1:0 auf dem Fuß, als er im 16er völlig frei abziehen konnte, aber links vorbeischob. Die nächsten Chancen gehörten dann wieder den Gästen. Max Bock vergab in der 28. Minute aussichtsreich, und Orges Brahhaj zwang in der 35. Minute Dachaus Keeper Marco Jakob zu seiner zweiten Glanzparade. Das 0:0 zur Halbzeit war etwas schmeichelhaft für Dachau. Die Gäste waren leicht überlegen und hatten die bessere Spielanlage. 1865 tat sich schwer.

Die zweite Halbzeit begann mit dem Paukenschlag: In der 51. Minute schloss Finn Annaberg eine flache Hereingabe von der rechten Seite mit dem linken Fuß erfolgreich ab und brachte die Gäste in Führung. Das 1:1 auf dem Fuß hatte dann für Dachau Lorenz Knöferl, der aber eine scharfe Flanke von Marcel Jurakovic fünf Meter vor dem Tor nicht verwerten konnte. Doch der TSV steckte nicht auf, drängte auf den Ausgleich. In der 84. Minute scheiterte Marcel Jurakovic jedoch am überragenden Gästekeeper Valentin Rommel. Und in der 88. Minute fand John Haist ebenfalls in Valentin Rommel seinen Meister, der damit zum Matchwinner seines Teams wurde.

Trainer Christian Doll gab als Statement direkt nach dem Schlusspfiff folgendes zu Protokoll: „Das haben wir uns anders vorgestellt. Eigentlich sind wir gut in das Spiel gekommen und hatten zwei gute Chancen. Die Gäste kamen dann Mitte der zweiten Halbzeit besser in das Spiel und machten Druck, aus dem wir uns schwer befreien konnten. Dies haben wir in der Pause angesprochen, haben wieder Gas gegeben und gut gekämpft. Das Gegentor fällt durch eine kleine Unachtsamkeit und das wird auf dem Niveau bestraft. Am Ende haben wir noch Top Chancen, aber es wollte der Ball nicht ins Tor. Am Ende ist der Sieg von Illertissen auch nicht unverdient.“